Durante el fin de semana, se registraron varios accidentes de tránsito, culminando el último, en la madrugad del lunes.

En contacto telefónico, el director de Tránsito y Seguridad Urbana, Enrique Aranda, sostuvo “El vehículo perdió el control, dio contra una camioneta que estaba estacionada allí por Av. 25 de mayo y volcó. Afortunadamente no pasó a mayores, pero, la conductora del vehículo fue derivada al hospital local porque resultó bastante lesionada. La conductora iba acompañada de más personas, pero tenemos entendido que sólo se hospitalizaron ella y su acompañante de al lado”.

“Policía esta trabajando junto al fiscal en las correspondientes actuaciones. Nosotros, desde nuestro lugar que compete, estamos analizando seriamente el empezar a ser mucho más estrictos con los controles vehiculares. Se está viendo que los conductores están tomando una gran irresponsabilidad al momento de transitar, circulan de manera inadecuada y no están prestando atención las indicaciones que damos. Se está llegando a un punto en donde debemos tomar cartas en el asunto. Debemos incorporar mas educación vial en las escuelas e instituciones, vamos a hacer hincapié en los conductores, que son los responsables en la mayor parte, de los accidentes ocurridos”, agregó.

Asimismo, dijo “En distintos puntos de la ciudad se ve esta situación de imprudencia. Hay muchas motos que no cumplen con las condiciones para circular y cuando se les secuestra uno viene acompañado de personas para que se les devuelva, pero después vuelven a lo mismo. El fin de semana se trabajó mucho en lo vial, se coordinó con policía, y notamos que la población se empezó a relajar y la gente se aglomeró mucho. La población también debe colaborar, no podemos estar en todos lados, se deben tomar recaudos y encontrar la forma de que lo entiendan. Hay que trabajar mucho en la prevención. No se les está pidiendo algo imposible ni difícil, más que tomar medidas para prevenir y cuidar sobre la vida”, y finalizaba con la comunicación.