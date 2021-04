Durante el fin de semana Esquina tuvo una importante circulación y movilización en sus calles.

El director de Seguridad Urbana y Vial, Enrique Aranda, comentó acerca de los operativos que se realizaron para controlar el cumplimiento de medidas vigentes, establecidas por el comité de crisis y el municipio.

“Tenemos que controlar lo que dispone el comité de crisis que es cortar el horario comercial de 00 a 6 de la mañana. En caso de que no se acaten las medidas debemos hacer la exposición en la policía. Este fin de semana no hubo muchos locales que incumplieron. Creo que todos deben tener un poco más de empatía y darle importancia a las medidas que dispone el comité de crisis para que no se propague este virus”, afirmó Aranda.

Asimismo, comentó “Realizamos un operativo de tránsito en la avenida con el mismo criterio. Por la disminución de casos empezamos a hacer los controles vehiculares correspondientes. A los conductores se les pide que tengan la documentación, el seguro, la licencia y que el vehículo cuente con todas las condiciones necesarias para circular. A su vez, pedimos que a partir de las 00 horas empiecen a mermar la movilización. No se les prohíbe pero se les solicita a la población que acaten la norma. Hay que evitar que la gente se aglomere, pedimos que se retiren en algunos lugares, evitamos poner infracción”.

“Durante este in de semana se solicitó ayuda a Prefectura para controlar y estuvo colaborando con nosotros, pero creo que acá pasa más por la colaboración de la población que tiene que haber”.

Por otro lado, el director dijo “al margen de que están habiendo varios accidentes, el porcentaje es menor al de años anteriores, pero a medida de que se liberan las cosas la gente empieza a movilizarse más. Los controles vehiculares que hacemos no lo hacemos como los malos de la película, debemos ir y constatar los accidentes. No nos gusta ver una pierna lastimada o una cabeza golpeada, por más que insistimos el uso de casco y seguridad, corre por responsabilidad de cada uno. En cada control buscamos prevenir accidentes y cuidarlos. En algunos casos debemos tomar cartas en el asunto”, y finalizaba con la comunicación.