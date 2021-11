La Dirección de Seguridad Urbana y Vial comenzó una campaña de concientización para prevención en accidentes por medio de charlas informativas en los distintos establecimientos educativos.

A través de una comunicación con La Mañana de Noticias, el director del área, Enrique Aranda, comentó más respecto a ello.

“Con esto de la presencialidad también nuestro trabajo se ve beneficiado, ya que podemos llevar a cabo distintas formas de informar sobre la prevención de accidentes. En este caso, queremos hacerlo en las instituciones educativas ya que es donde más puede ayudar la concientización vial. Haber comenzado con esto es muy favorable”, expresó Aranda a inicios del dialogo.

“La recepción y predisposición de docentes y directivos en las escuelas es muy buena. Colaboran muchísimo y están muy de acuerdo con lo que estaos realizando. Nosotros estamos trabajando con la difusión de un video en el nivel de secundaria que, resulta bastante crudo, pero a la vez, hago una reseña de la verdadera problemática de lo que son los accidentes de tránsito. La OMS declaró como pandemia a los accidentes y siniestros ya que el número de muertes que causa es muy alto. Nosotros difundimos sobre esto y enseñamos los datos. Nosotros estamos para educar a la población sobre vialidad, explicando las medidas de seguridad que se requiere. Debemos velar por la seguridad de cada uno en el área que nos corresponde”, explicó y continuó “Tratamos de hacer entender a los chicos que, a veces un rato de diversión o imprudencia, pueden terminar con dos o más familias. Buscar justificar la falta de uso de casco o elementos de seguridad es algo falso, porque con ellos cuidas tu salud”.

“Lo que vemos es que en gran parte, se toman esos consejos y se los adopta pero, hay problemáticos siempre y sabemos quiénes son. En algunos casos hasta han intentado chocar a personal de tránsito o hasta golpear. Es común que lidiemos con insultos y agresión, sin embargo, no estamos para perjudicar a nadie, sino para proteger. Estamos comprometidos con la sociedad para eso. No puede ser que, en este tiempo todavía siga habiendo motos sin luces corriendo picadas en horas de la noche, llegará un momento en el que eso y no vamos permitir. Mayormente, los chicos recepcionan bien los consejos”, agregó.

Finalizando con el contacto, el director afirmó “Una vez que nosotros terminemos con esta campaña en las instituciones, vamos a comenzar a tomar cartas en el asunto, no vamos a tener titubeo, la sociedad lo está pidiendo. Hay reglas y normas qué cumplir. La idea no es prohibir pero, hay lugares para ello, no hace falta poner en riesgo la vida de otros. A todo se les da un tiempo”.-