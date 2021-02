Ante algunas versiones que se difundieron sobre una decisión que tomó el director de Tránsito y Seguridad Vial en el cambio de una de las empleadas del área, quien sintió que lo ocurrido fue por una foto que se sacó con el gobernador Valdés durante su visita en la localidad, La Mañana de noticias se comunicó con el funcionario para esclarecer al respecto.

El director Enrique Aranda, a comienzos de la comunicación dijo “no se echó a nadie. Ella estuvo cubriendo un turno, pero hace una semana antes se le notificó que se harían algunos cambios. En todo caso, si hubiera sido por irresponsabilidad mía el sacarle del lugar por una foto, me parece totalmente absurdo, ya que ella sigue cumpliendo con su trabajo y función en los retenes de ingreso. No entiendo porqué salió a difundirse estas cosas”.

Esta cuestión surgió debido a un audio de Whatsapp que la empleada mando a sus contactos, en el cual dejaba expreso que “lo que hicieron conmigo fue sacarme de uno de los retenes por sacarme una foto con el gobernador de la provincia. No me despidieron, me sacaron de uno de los retenes donde yo trabajaba, y eso, sólo por haberme sacado una foto con el gobernador. Hice público esto por temor a que me echen de mi trabajo. Lo que hicieron fue sacarme de un horario en el que yo trabajaba”.

Por su parte, Enrique Aranda comentó “Hasta yo me sacaría una foto con el gobernador, es el ejecutivo de la provincia. No tiene absolutamente nada que ver el motivo del cambio. Nosotros tenemos un equipo que debe seguir conformándose, no entiendo porqué se armó todo esto”.

El jefe del área Urbana y Vial afirmó que este cambio de horarios se dio para varios empleados por cuestiones netamente organizativas de la Dirección.

“Ya se les había avisado una semana antes de dichos cambios. Ya se vino haciendo eso en oros turnos, haciendo rotar al personal. Se trata de encontrar un perfil que cumpla. Estoy conforme con los trabajos que ella (la empleada) realiza”, aclaró Aranda y finalizaba con el contacto.