Para informarnos en materia de accidentes de tránsito por siniestros ocurridos en los últimos días, entablamos comunicación con el director de Seguridad Urbana y Vial, Enrique Aranda, quien a inicios del diálogo, comentó “Uno de los últimos accidentes que ocurrió fue el de una moto que trató de desviar a un vehículo y terminó por impactar con otro que estaba estacionado, eso fue el día de ayer, alrededor de las 19:00, por zonas de calle Sarmiento y 25 de Mayo. Lo que pudimos ver fue que el conductor de la moto resultó con una importante lesión en la pierna”.

“Estos accidentes que se dan a diario preocupan pero, lo que más preocupa es la actitud de la mayoría de los conductores ya que no colaboran en lo que uno les pide o aconseja. La responsabilidad no sólo es del personal de Transito, Esquina está muy grande, es importante que tengan conocimiento a la hora de agarrar un vehículo. Lo que les pide es que colaboren en ese sentido, que tengan los recaudos al momento de circular porque después, al momento de retener los vehículos, se les dificulta. Una vez que iniciemos la campaña de capacitación en las escuelas, vamos a ir tolerando menos porque debemos ajustarnos más. Vamos a ir organizando nuestro trabajo y de acuerdo a ello vamos a ajustar las medidas. Siempre estoy avisando, llegará un momento en que no podrá circular hasta que se tengan las motos en condiciones. Cuando inicié como director en el área traté de seguir trabajando sobre las bases que estaban, pero también trate de incursionar en todo lo que sea concientización”, indicó.

“Veo que en las instituciones públicas y educativas, la mayoría de los conductores de motos andan sin casco, por lo que es importante dar charlas educativas ya que, si se hacen operativos allí, al final no quedaría nadie con vehículo. Tienen que entender que estas medidas no son un capricho por mi parte, sino una manera de prevenir y cuidar su integridad física, el beneficio es para todos”, agregó, sosteniendo que la intención de estos programas que se pretenden llevar adelante, es agotar las primeras instancias de capacitación.

Además, anunció que próximamente se estarán tomando medidas respecto a los vehículos que no cuenten con patente. Decisión que se tomará por consejo del Tribunal de Faltas, área con la que trabajan conjuntamente.

Por otro lado, expresó “Tenemos la cuenta pendiente y la necesidad de contar con un centro de monitoreo. Durante toda esta gestión, los fondos y recursos que manejamos son de Esquina, por lo que, aunque tengamos equipos para el centro, entendemos que es algo que puede llevar tiempo. El centro de monitoreo nos permitirá hacer testeos, controles, seguimientos y eso sería muy bueno para todo nuestro trabajo”.-