Durante el fin de semana en la localidad de Esquina hubo una gran circulación de personas. Según los datos obtenidos por efectivos de seguridad, se realizaron fiestas clandestinas, hubo mucha movilización de grupos y vehículos en distintos puntos de la ciudad.

En comunicación telefónica, el director de Seguridad Urbana y Vial, Enrique Aranda, habló al respecto, brindando más detalles de los controles que se llevaron adelante.

“Muchos jóvenes siguen sin entender y siguen haciendo reuniones sociales que por el momento no están permitidas. Estamos en fase 3 y las medidas fueron decretadas por el gobernador. Estamos colaborando con el equipo de nocturnidad de seguridad para los controles. Por nuestra parte, hemos realizado controles vehiculares en el caso urbano y también en zonas alejadas colaborando con la Policía”, afirmó ranada a inicios del diálogo.

“Los propietarios de las motos secuestradas deberán pagar por las multas para poder retirarlas, pero de eso se encargará la policía”, agregó.

Por otro lado, en cuanto al fin de semana próximo y el Día del Padre, dijo “Por el momento no hemos tenido directivas del comité de crisis por las medidas que tomarán, pero seguramente lo harán y vamos a tener que preparar algo para controlar, esperemos que no, porque nos cuesta creer que todavía no respeten la restricciones. Entendemos que es difícil, pero existen los riegos de contagio. Este fin de semana hicimos control vehicular para desanimar cualquier tipo de reunión”, y finalizó “También se registraron algunos accidentes. Por suerte nada grave, sólo daños materiales”.