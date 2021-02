Ante la difusión de un video en donde el personal, aparentemente del área de Comercio del municipio, se atribuye el poder de policía al momento de actuar, de manera indebida, frente a un grupo de jóvenes que estaba en zonas de la playa.

Algunas versiones sostenían que el personal pertenece al área de Transito y Seguridad Urbana, pero el director de esta área, Enrique Aranda, aclaró que no, a través de La Mañana de Noticias.

“Tengo identificadas a las personas que trabajan conmigo, esos agentes no pertenecen al área de Transito” afirmó Aranda, aclarando sobre la duda que recaía sobre su personal.

“Nuestra tarea es evitar la aglomeración de personas en espacios públicos en determinados horarios, pero no tenemos poder de policía. Estamos cargo de las tareas de prevención, más de eso no podemos hacer. Quienes hayan tomado otra forma para hacerlo se deberán hacer responsables quienes lo hayan decidido- No se el contexto en el que se dio la situación, pero en el video se nota que hubo una falta de respeto hacia los chicos. Nosotros hacemos controles en la circulación vehicular, en donde si debemos tomar medidas, y en la parte urbana salimos a recorrer para controlar, pero solo pedimos y solicitamos a la población que se dispersen y no junten en un solo lugar, pero lo hacemos con respeto” agregó el director y finalizó con la comunicación telefónica.