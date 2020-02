En el programa de «la mañana de noticias» por Radio Más 105.5 del día martes 4 se trató el tema relacionado a la publicación realizada en el facebook de un colega de la ciudad de curucú donde se puso en discusión un tema de un pase sin decir de quien donde el actual secretario de la Federación de Basquetbol de la provincia de Corrientes haciéndose cargo del reclamo del colega, respondió » ahí está el pase que tanto te está preocupando» publicando un COT donde se puede observar fechas de ingreso a la FBPC el día 30/12/2019, medio raro ya que estaba de receso y en la parte de arriba desde 18/12/2019 hasta 26/06/2019 ( desde ya no es válido) luego todo vacío donde tendría que ir datos del club de destino y datos de la asociación de destino o sea Esquina en este caso.

Además el dirigente de la federación publica comprobantes de depósitos del banco de Ctes. con fecha del 21/01/2020 realizado por un allegado al supuesto club donde iría el jugador en cuestión como así también un ticket de depósito vía cajero electrónico.

Lo que motivó que se viralizara rápidamente y llegara a muchos periodistas directivos y jugadores de todo el territorio provincial que quienes le llamaba mucho la atención sobre el COT firmado por el club de Origen, Asociación de capital y Federación Ctes, como así también le llegó a los directivos del club Sportiva y a los propios jugadores, donde la comisión de la calle Mancini solicitó una explicación acerca del pase (COT) publicado recibiendo como respuesta el mismo documento que se encontraba en el facebook del colega de Curucú, por lo que le solicitó al delegado que pida informe en reunión de Asociación sobre dicho caso, recibiendo como respuesta que estaba todo en orden y ante esa contestación el presidente de la institución le pide encarecidamente al vice Presidente a cargo de la AEBB Mariano Aranda una explicación, recibiendo de parte de este un nuevo COT donde aparecen datos y firmas del club de Origen y de la Asociación local y modificado fecha desde y hasta (ahora echa con computadora), por lo que todos los que componen la subcomisión de basquetbol del club verde y blanco se quedaron sorprendidos teniendo en cuenta que unas horas antes la federación les había hecho llegar un COT distinto, esto deja en evidencia la falta total de seriedad para llevar adelante la tarea de dirigente de la casa madre del basquetbol Esquinense, donde además dicha asociación funciona en forma irregular ( no cuenta con el total de sus integrantes) no llama a asamblea hace 9 y está por participar como activa en la asamblea de la FBPC.

Durante varios días la producción del programa «la mañana de noticias» trató de tener la palabra del responsable a cargo de dicha asociación y lo única respuesta que encontró estoy ocupado no puedo hablar, será que no se encuentra capacitado para estar al frente de dicha institución o no cuenta con fundamentos para dar una respuesta ante esa posible irregularidad.

En horas de la tarde nos llega una información que un club al cual nunca se lo mencionó y solo se hace cargo como lo hizo el secretario de la FBPC, que estaría preparando un comunicado para desmentir lo publicado por un compañero de trabajo( antes lo hizo Marcelo Quagliozzi secretario de la F.B.P.C) y también se le dio tratamiento en el programa radial, así también dicen que pretenden mandar una carta documento a nuestro compañero de trabajo quien lo hace amparado en el trabajo periodístico y donde se destaca la investigación llevada adelante con documentación respaldatoria sobre dicha información.

Sería mejor hacerse cargo cada uno de los errores cometidos y no buscar culpable donde no los hay.

No maten al mensajero y no mientan más!!