«Es un profesor que tiene como costumbre tocar a sus alumnas, pero a mi hija fue la primera vez que le pasó y me lo comentó. No dudé y fui a la escuela. Me atendió una profesora que me dijo que fue una situación que no pasó a mayores. Pero de igual maneras realice la denuncia», expresó Soledad.

Soledad A. es madre de una adolescente de 13 años que concurre al un colegio secundario de la localidad de Goya. Comentó que su hija regresó el viernes último de su clase llorando, porque el profesor «le levanto su pollera y le tocó sus cuartos».

A este medio dijo que el profesor C.B. llevó a tres alumnas, incluida su hija tras ese hecho, a Dirección. Y dijo que ninguna quiso colaborar con las tareas que mandó en clases. El lunes siguiente la chica fue citada para un examen psicológico y el martes convocaron a la madre a escuela. «Me informaron que iban a enviar una nota al Ministerio de Educación para saber cómo seguir en estos casos. Las otras alumnas no quieren hablar por miedo», agregó la madre.

Fuente: Epoca