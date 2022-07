Mariano Aranda nos comenta un poco cómo continúa el básquet en nuestra ciudad después de de una de una temporada muy exitosa de basquet en Esquina.

«Ya está todo encaminado para que arranque en el mes de agosto, estamos haciendo una pausa. También fue un torneo exitoso donde tuvimos récord de público promedio de 250 personas por fecha. Hubo superávit en la asociación, de donde lo mire fue un torneo exitoso el que terminó y ahora estamos ya encaminando el nuevo torneo por agosto. La Asociación de Básquet se quedó 200.000$. Superavit donde 100.000$ va para los clubes donde se va a repartir 20.000$ para cada uno, para que puedan comprar camiseta, pelota de básquet, arreglar algo en el estadio, lo que cada club decida y los cien que queda la asociación es para el torneo que estamos ya a dos semanas del inicio, tres semanas al inicio.Los clubes que van a participar son exactamente los mismos. Hasta ahora están confirmados todos los mismos, Esquina Football Club, Sociedad Sportiva Esquinense, San Martín y el Club Berón de Astrada, el último campeón y Progreso de Santa Elena que va a continuar el torneo». Explicó.

Con respecto al torneo que se viene Mariano Aranda adelanto:

«Lo más importante que esto es que después de vacaciones vamos a empezar la regionalización de formativas, donde vamos a jugar con Sportiva, Football en sub 13 15, 17, 19 versus Independiente y Progreso de la Paz. Cuadrangular ese día de todas las categorías, cosa que hoy no hay torneo local en formativas estaríamos dando un paso muy importante para que los chicos tengan competencia también.Así que vuelve la formativa. Campeonato regional en este caso, sería un local, lo local con La Paz y Santa Elena, ya que en Goya jugamos pero ellos no quieren visitarnos, no quiere que nosotros le visitemos no más. Entonces me parece que del lado de para el otro lado hubo una buena aceptación con el tema primera, nosotros fuimos a Santa Elena, una gente súper educada, en el estadio, se portaron de diez con nosotros, así que. Y ahora vimos el hincapié de tener competencia con formativas». Finalizó.