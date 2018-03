Empleados Municipales, Ramón Ramírez y ‘Beto’ Gómez: A.T.E asegura que sus afiliados no perderán el trabajo

El fallo acerca de la resolución 525 en el día de ayer resultó positivo para la municipalidad, pero no es el caso de los empleados municipales, quienes, con este resultado no serán transferidos a planta permanente. Ramón Ramírez y Beto Gómez, representantes del gremio de A.T.E, en contacto con TN Esquina, se refieren a lo sucedido: “Debemos continuar dándoles seguridad a los compañeros de que no perderán su trabajo y nosotros vamos a seguir defendiendo a los compañeros. Con respecto a los afiliados de A.T.E que eso es lo que más nos preocupa a nosotros, estamos hablando de 40 personas aproximadamente, afectadas por esta resolución.” Explicó Ramírez.

“Estamos informados acerca de esta suspensión de la resolución 525 y entendemos que el Intendente no puede realizar ningún tipo de acción sin considerar el reglamento de dicha resolución. Pero los empleados de A.T.E deben estar muy tranquilos porque ellos no van a perder su fuente de trabajo, si bien en este momento no pasen a planta por el estado de emergencia económica de la municipalidad, mas adelante van a pasar a planta permanente.” Concluyó Gómez.