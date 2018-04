Empleado fue notificado ayer que no tenía más trabajo: “Fui a hablar con el señor Balestrini y me dijo que debía hablar personalmente con el Intendente Municipal”

La situación municipal se torna cada vez más tensa y no tiene visos de solución. En la ocasión una persona que fue notificada ayer que no tenía más trabajo en la Municipalidad de Esquina. Un señor Ramírez se presentó “a trabajar y no aparecía mis huellas. Fui a hablar con el señor Balestrini y me dijo que debía hablar personalmente con el Intendente Municipal, que venga en la tarde a hablar con él”.

“Yo firmé el contrato anterior que se vencía el 11 y nunca me dieron una copia, siempre daban vuelta para darme. Yo le solicité que me diera por escrita porque yo tengo que cobrar un seguro de despido aparte, pero me dijeron que solo estaba suspendido, pero me dijeron que no debía presentarme en mi trabajo hasta que la justicia resuelva”.

“Presionaron tambien con el tema que no íbamos a cobrar el aguinaldo, que no iban a pagar el sueldo. Yo tengo seis años y medio como contratado. Mi título tambien me habilita a trabajar en la Administración Pública. Soy Técnico Superior en Administración Pública y mi situación ya fue judicializado por lo que ahora tengo que esperar la decisión de la Justicia”.