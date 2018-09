Elías Cañete, Presidente del nuevo Club de futbol que nace de la Peña de Boca Juniors: Deportivo Azul y Oro

Elías Cañete, Presidente la Asociación Peña de Boca, se conforma como nuevo Club que conforma la Liga Esquinense de Futbol con el nombre de Deportivo Azul y Oro. En contacto con TN Esquina dijo: “Nosotros teníamos otras ideas, pero a medida que pasa el tiempo se van presentando otros desafíos. Lo consensuamos entre todos y lo vamos tomando más que nada para tener más vida, porque nosotros solo nos juntábamos para hacer reuniones para las veces que hacíamos beneficios para la gente. Esa era la movida que teníamos y decidimos encarar este proyecto para tener más movimiento como peña porque vamos a tener movimiento todos los fines de semana”.

“Es un desafío muy lindo y grande, pero contamos con la gente y con las ganas que esto se merece. Nosotros estamos disponible todo el día porque entre laburar estamos dispuestos a atender a todo aquél que se quiera sumar. Si quiere venir a probar un año estamos dispuestos a conversar. En lo que hace al espacio físico tendremos que charlar con algún club para este primer año. Mientras buscamos un terreno para que nuestro proyecto tenga terreno propio”.

“Es cierto que vamos a ser el club que se necesitaba, pero como siempre lo escuché decir a mi papá la Liga no es una persona, la Liga son todos. Seguramente nos querrán ceder algún jugador que estén utilizando. Estuve hablando con el Club Berón de Astrada y me dio un par de jugadores que no iban a poder jugar allá el año que viene porque están trabajando acá en Esquina y se les complica para los entrenamientos. Me dijo que charle con ellos y si aceptaban él no tenía ningún problema en firmarme la ficha de préstamo por un año. Así que conversando creo que entre todos podemos lograrlo”.

“Nosotros antes de largarnos acá pedimos los permisos correspondientes allá en Boca Juniors y consultamos sobre los inconvenientes que podrían generarse, pero nuestro padrino en Boca es una persona muy importante y mano derecha de Angelici, pariente de Eduardo Rivero de aquí, de Esquina. Nos dijo que contábamos con el total apoyo de él y que lo que necesitábamos vayamos pidiendo, preguntando, que lo tengamos al tanto. Así que el aval del Club Boca Juniors lo tenemos al ciento por ciento