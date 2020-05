En comunicación con el concejal radical, Patricio Schubert, hablamos sobre las elecciones que se aproximan. Por un lado, las elecciones internas de la Unión Cívica Radical que se dará en los próximos meses, y por el otro, el análisis y enfoque hacia las elecciones locales del 2021.

A inicios del dialogo, Patricio contó que “Se planteo en el Concejo la idea de trabajar con un equipo interdisciplinario con las instituciones deportivas, que tendrán un rol importante en la pos pandemia, lo que también será una situación compleja”. Asimismo, agregó que “por un lado estamos en cuarentena, resguardando la salud y la vida, con lo que estamos de acuerdo, pero también hay que ir trabajando y abordando en lo económico”.

En cuanto a lo político, los dirigentes comienzan a reunirse para conversar y tratar sobre las elecciones internas y las elecciones municipales 2021.

“la participación política en nuestro partido no debe doblegarse. Hay un gran grupo de jóvenes militantes que piensan que es necesaria la participación y el debate, escuchando los diferentes puntos de vista. Dentro de nuestro partido contamos con las elecciones internas y estamos hablando con dirigentes jóvenes, porque es necesario que haya un proceso de elección interna dentro de la UCR en donde hay que darle la posibilidad a los mismos en cuanto a la representación política, como así también darle al afiliado la posibilidad de elegir” refirió Patricio Schubert y acotó que “El año que viene estaremos eligiendo intendente y es algo que debemos empezar a debatir. Es algo que debe estar vital en la UCR. Si tengo que ser candidato, no tengo problemas, hay que evaluar los puntos de vistas. Creo que no se trata tanto de quienes son los candidatos sino de las ideas políticas que se manejan. De igual modo, no podemos permitir que desde provincia vengan a decirnos que candidatos deben estar”.-