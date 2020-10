El ámbito político en el sector del Justicialismo, a nivel provincial, debate sobre la prórroga de mandato y la situación actual dentro de la estructura partidaria.

El dirigente justicialista, Rodolfo Martinez Llano, en comunicación con La Mañana de Noticias, compartió su postura frente a la política provincial. El Partido Justicialista, desde el año pasado, está intervenido, según lo comentó Martinez Llano, como consecuencia de la pandemia todo continúa igual hasta tanto la pandemia mejore el escenario.

“La internas son necesarias y valen en medida de que se hagan bien y sean útiles a través de la legitimación de liderazgos” expresó a inicios del diálogo. Además, respecto a las elecciones del próximo año, donde se votará por los legisladores provinciales y nacionales, dijo “vamos a tener cuatro o cinco elecciones porque seguramente el gobierno va a desdoblar las elecciones y las ejecutivas pueden tener una segunda vuelta.

Vamos a tener las primarias nacionales en agosto y las elecciones de octubre, es un año muy rico en elecciones por lo que el justicialismo debe avanzar en organización, creando una estructura partidaria que le permita enfrentarse a la poderosa máquina electoral que tiene la provincia. Debemos ordenarnos e intentar involucrar al gobierno central, sentarnos a buscar las bases de un entendimiento”. Para Rodolfo Martinez Llano, es importante encontrar el candidato más competitivo que sostenga la mayor cantidad de intendencias y ampliar la representación en los concejos y legislaciones.

“No hay nada imposible en la política siempre y cuando se hagan las cosas a tiempo. Tengo esperanza en que la dirigencia peronista de Corrientes va a entender que no pasa por nombres propios sino por engarzarse con el gobierno nacional. La responsabilidad está en los dirigentes de Corrientes el recuperar el poder” agregó el dirigente justicialista, indicando que el foco debiera estar puesto en la cuestión socioeconómica de las medidas que el país necesita, apostando a las distintas empresas y productores, y no sobre otras cuestiones presentes en la agenda. Lo importante es transmitirle la necesidad de comenzar a dar respuesta a una economía que debe dar marcha. El ejercicio de poder no debe ser bifronte, sino pleno de la autoridad”.

Por otro lado, en cuanto a la precandidatura del dirigente “Pitín” Aragón como gobernador, dijo creo que se auto postula como muchos y para definir a alguien como candidato a gobernador se deben poner sobre la mesa muchos elementos. Se necesita un candidato representativo, con buena imagen, conocido y que mantenga muchas intendencias. La decisión es de alta política, el justicialismo juega mucho en Corrientes y continuó no deben haber intereses individuales, sino una construcción de intereses colectivo y conjunto en el cual se apoye al candidato o candidata con mejores posibilidades para competir”.

En cuanto al ex concejal Fabian Rios, que pretende dejar la concejalía, sostuvo “me parece lamentable la decisión. Fue un gran responsable de la derrota del 017, primero por haber adelantado las elecciones y luego por abandonar la campaña. En el 019 él condujo al justicialismo a una encerrona. Al final terminó en un cargo de menor jerarquía y no cumplio con quienes lo votaron. El poder central, hasta ahora, no ha dado muestras al peronismo de Corrientes. Esto muestra la falta de presencia de algunos dirigentes que no demuestran la participación y aporte que el peronismo tuvo en las elecciones.

Yo fui candidato a diputado y como muchos, fui castigado por la boleta corta. En el 2021 voy a ser candidato a senador porque todos correremos con las mismas posibilidades y con vistas a las elecciones de agosto voy a tratar de estar en el senado de la nación por el hecho de darle a la provincia la posibilidad de ser oídos y respetados como corresponde”. A nivel local, el dirigente marcó la posibilidad de que Esquina podría rediseñar su mapa político, viendo los acuerdos dentro de la alianza ECO.

Creo que el escenario en Esquina es abierto y nadie puede arriesgar un resultado, dependiendo de sus respectivos candidatos. Es prematuro esto, pero siempre aconsejo que en cada localidad busquen acuerdo en base a las realidades que pase cada localidad, buscando los consensos necesarios”.