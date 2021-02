El presidente del Concejo y vice intendente Carlos Oviedo, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, habló sobre las funciones del poder legislativo local y cómo se encaminan algunos sectores para las elecciones que se llevarán a cabo en los próximos meses para renovar autoridades, principalmente desde el Partido Liberal.

“Tratamos de mejorar siempre para poder brindar un mejor servicio a la comunidad” inició en el dialogo y comentó que “el partido Liberal está al servicio de la comunidad y se encuentra organizándose, poniéndose objetivos y conformándose”.

En lo Político: El Partido Liberal evaluaría la posibilidad de conformar la alianza de ECO Esquina, teniendo en cuenta los proyectos políticos que se propondrían, a pesar que el ahora presidente del Partido Liberal a cargo y actual vice Intendente, fue el que denuncio a la justicia al ex Intendente “Pipo” Bianchi. Que sería uno de los pre candidatos a Intendente de la alianza ECO Esquina.

Actualmente, Carlos Oviedo tiene a su cargo la presidencia del Partido Liberal, sin embargo, en este año también se renuevan las autoridades dentro de la estructura partidaria. Durante el año pasado el referente liberal donó un inmueble para que el partido contara con una cede.

“No quiero irme sin hacer algo importante por el partido. Por ahora estamos comprando de a poco las cosas para preparar el lugar, hay muchas donaciones por parte de correligionarios y la ansiedad es muy grande. La situación atrasa un poco los tiempos, pero ya queremos ver el lugar acondicionado” acotó.

El 19 de diciembre, se concluyó la asunción de la Juventud Liberal en Esquina Football Club, donde importantes referentes del liberalismo estuvieron presentes compartiendo en el acto.

“Hay que destacar que también tenemos un equipo de mujeres empoderadas que está trabajando muy bien. El partido está organizado, tenemos equipos técnicos que se están armando y donde vamos proponiendo ideas como en deporte, turismo, producción, infraestructura, planificación. Hemos notado que, mucha gente, aunque no tenga nuestra afiliación política, se acerca para colaborar con nosotros y ser parte” y continuó “El partido, en sentido político, va a evaluar todas las posibilidades, hay que escuchar y abrirse al dialogo con todos los partidos. Las instituciones deben estar a la altura d las demandas de los esquinenses, posteriormente se tomarán decisiones y eso debe hacerse entre todos. No se tomará una determinación sin antes consultar a las bases, a las comisiones y a los grupos de trabajo”.

Carlos Oviedo, remarcó que las posibilidades de conformar una fórmula para las elecciones locales son muy pocas, sintiendo haber cumplido con su función como vice intendente y considerando que “el mal asesoramiento en el marco de la alianza, como la falta de compromiso, no permitieron que muchas tareas del concejo funcionaran como debía y eso quita el interés de continuar en una misma alianza. El Partido liberal puede estar en cualquier lugar en el que se decida, pero creo que no momento para ver esas cuestiones ya que hay otras más importantes. Hay cosas que ya no se toleran como antes, la pandemia ha hecho un cambio de paradigma, fundamentalmente para los que estamos en la función pública”. Finalizo Oviedo