Este martes 17 la diputada María Eugenia Mancini, del espacio Cambio, Austeridad y Progreso (CAP, Lista 28), visitó la localidad de Esquina en continuidad de la campaña que está llevando adelante en todo el territorio provincial, considerada una campaña “acotada e intensa” por varios dirigentes ya que los tiempos de desarrollo resultaron bastante limitados.

En comunicación telefónica, la diputada Mancini comentó “Esta campaña resulta bastante intensa y agotadora por el poco tiempo que tenemos. CAP tiene la intención de estar presente en cada lugar en donde tiene representantes y dirigentes, pero igualmente, todavía nos falta visitar. No obstante eso, estamos presente en todos lados con la dirigencia, acá en Esquina estuve reunida con dirigentes ya que son los que están más en contacto con la gente. Ayer estuve en Arroyo Vega y hoy estaré por calle Mancini, cerca de la costa. A nivel provincial, nosotros como partido hemos crecido mucho, se han superado mis expectativas con la cantidad de candidatos que tenemos. Muchos dirigentes de ECO me han manifestado lo que se ve del trabajo de CAP y eso es una gran satisfacción”.

Asimismo, Mancini expresó “En muchas ocasiones voy como dirigente del CAP recorriendo la provincia y en otras, voy acompañando a la comitiva del gobernador en diferentes localidades. Había una estrategia de campaña de apostar en lugares en donde se vota a intendente, pero también se planteó hacer ese trabajo acá. Creo que Valdés estará en los próximos días nuevamente en Esquina. Nos quedan pocos días pero podemos llevar el mensaje a la población`, es un trabajo que debemos llevar adelante y mostrar a la ciudadanía la importancia de asistir y acompañar una elección provincial para elegir a quienes van a regir en la provincia durante los próximos años. En la post pandemia, que espero sea pronto, vamos a tener un gran desafío de sacar adelante la provincia, sobre todo, en materia socioeconómica que es la que más nos afecta a los correntinos. No sólo hablo de generar fuentes de empleo y herramientas para emprendedores y productores, sino también de generar capacitaciones de oficio. Es necesario acompañar el crecimiento, vamos a hacer todo lo posible por esto”.

“El CAP tiene un poco más de dos años de vigencia y por eso, recalco la gran satisfacción por la presencia que tenemos en Corrientes, las comparaciones son odiosas, pero a veces es necesario regirse por parámetros para saber si mejorar o cambiar. En este sentido, en la primera elección que tuvimos en el 2019, hemos sumado un gran número de votos de correntinos, y para ser la primera vez fue realmente satisfactorio, espero que en esta oportunidad, no queremos hablar de números, pero las expectativas son mayores. Creo que tenemos una forma muy franca de trabajar, prometemos lo que si podemos cumplir y aquello que no, no. No generamos expectativas en la sociedad que no vamos a cumplir. Esperamos recibir el apoyo de la gente este 29 de agosto. A todos a los que nos apasiona realizar esto, nos es importante sentir el apoyo y respaldo de la gente”, agregó.

Por último, Mancini aseguró “En esta oportunidad, difícilmente CAP ceda posiciones como lo ha hecho en años anteriores”. –