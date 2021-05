Gabriela Valenzuela, referente y miembro del comité departamental de la UCR en Esquina, habló en La Mañana de Noticias para comentar sobre los pasos que están dando desde el sector que conforma dentro de la estructura partidaria, siendo parte de los siete dirigentes que ya tomaron definición por un candidato para intendente en las elecciones municipales de este año.

“Como comenté en una oportunidad, como un grupo de dirigentes radiales que nos venimos reuniendo y charlando, teniendo muchas coincidencias. Habían surgido varios candidatos, pre candidatos y nombres con potencialidad para presentarse. Tras varias reuniones y haber agotado las instancias de dialogo, pusimos en la balanza y evaluamos a quien nos podría representar. En las últimas reuniones que llevamos a cabo hemos coincidido en el nombre de Arnoldo Rohner. Ahora tenemos una reunión a la cual el presidente del partido va a convocar para el día lunes en donde, seguramente, se elegirá como se planteó en este último tiempo, tal como se está haciendo en los distintos comités departamentales”, afirmó Gabriela a principios del contacto.

“Tengo una opinión muy personal que es que estamos a tiempo de definir ahora el candidato radical, estamos en un año electoral atípico, creo que estamos en condiciones de liderar y elegir los delegados que estarán a cargo de empezar a construir las alianzas. Hay que empezar a avanzar con mas formalidad para construcción de lo que será alianza que nos representará en la contienda electoral que se aproxima”, agregó.

A su vez, expresó “Confió firmemente por todo lo que hemos dialogado y por las razones que nos llevaron a estar juntos. Confió firmemente en que sí vamos a estar los siete miembros juntos porque no estamos en contra de, al contrario, estamos buscando que el radicalismo termine unificado y con un candidato que nos corone en esta contienda electoral. También quiero aclarar algo importante para el afiliado radical y es que este comité está representado, no hay dos grupos solamente, en el comité actual todos los sectores estamos siendo parte de esto”.

“Yo manifesté mi postura, he estado hablando con distintos dirigentes de la UCR que no son parte del grupo con el que nos venimos reuniendo y la idea es que, previo a llegar a la reunión del lunes, podamos dialogar un consenso para evitar llegar a la votación entre todos los miembros, aunque tampoco lo veo mal, es una forma democrática, pero de todas maneras se espera llegar al acuerdo mediante el diálogo. Hoy estamos eligiendo a una persona, pero detrás de ella también habrá todo un equipo del que toda la dirigencia será parte, por eso la importancia de todo esto. También tenemos que hablar, seguramente, de un representante legislativo que será elegido por la UCR, hay mucho por construir, por eso es importante dialogar y agotar las instancias para formar parte del proyecto político que no sólo sea para este año electoral, que sea serio y en representación de toda una alianza con mucha responsabilidad”, manifestó y continuó “Hace semanas atrás tuvimos una reunión con el sector de Humberto ‘Pipo’ Bianchi para dialogar al respecto, pero no hemos llegado a mucho. Delegamos al presidente para que él sea el nexo con el sector y para todo aquel que quiera acercarse y proponer porque el objetivo del partido es que salgamos unificados con un candidato que tendrá la gran responsabilidad de crear una alianza y conducir los destinos de nuestra ciudad”.

Por último, la dirigente dijo “Yo apelo a la inteligencia, al respeto y a que podamos construir esto con responsabilidad. Espero y deseo que el día lunes podamos salir fortalecidos, hay que pensar en el partido, en la institución de la UCR y por eso apelo a ello, ya no da para dilatar esto, creo que es el momento de decidir. El objetivo de todos es llegar a buen puerto, al menos del presidente del partido y los siete integrantes que estamos en este grupo”.-