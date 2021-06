En comunicación telefónica, el Dr. Francisco Aratto, dirigente y referente de la Unión Cívica Radical de Esquina, habló sobre la reunión que se llevó delante de manera virtual con distintos dirigentes y funcionarios del interior provincial por la presentación de la candidatura de Gustavo Valdés que va por su reelección. Además comentó sobre cómo avanzará la UCR en el ámbito político local, de cara a las elecciones municipales.

“Debido a la pandemia, la modalidad de reunirnos es vía zoom, habían más de mil personas conectadas en un acto político que dejó claro lo que Valdés significa para la política en la provincia de Corrientes. Tuvo una proclamación, un consenso por parte de todos los partidos que conforman ECO, y también tiene la oportunidad de que los correntinos lo vuelvan a elegir para dirigir la provincia. Aún en estas circunstancias de pandemia él tiene el reconocimiento de la gente, así que esperamos que con la normalidad, Valdés pueda desempeñarse como sabe”, expresó Aratto a inicios del diálogo.

Por otro lado, en cuanto al plazo de 30 días que estableció el gobernador para que la estructura partidaria de la UCR local pudiera consensuar el candidato para las próximas elecciones municipales dijo “Falta muy poco para que se conozca al candidato. En aquella oportunidad, lo que se trató fue de preservar la unidad del partido, a pesar de distintas cuestiones que tuvimos que superar, hoy hay dos candidatos definidos. Todos saben que nosotros (nuestro grupo de dirigentes) apoyamos al candidato Arnoldo Rohner porque nos parece que es el mejor para representar el radicalismo en estas elecciones, pero estamos también con acontecimientos importantes como la proclamación de la candidatura de Gustavo Valdés, lo que le da a él una gran importancia para que pueda opinar sobre las candidaturas de Esquina y el resto de la provincia. Nosotros no podemos tener una posición rupturista ante la necesidad que tiene el partido radical y ECO. Hay gente que no pertenece a ECO y va a votar a Gustavo Valdés, por ende debemos estar a la altura de ello”, y continuó “Estamos bajando los desiveles, buscando cordura en las conversaciones para poder dejar de lado algunas cuestiones que ya son menores. Debemos situarnos en el escenario nuevo que se presentó ayer. Estamos a un paso, solo hay que decidir por un candidato o por otro, no es que tengamos tanta disidencia. Nosotros vamos a seguir apoyando a Rohner pero tenemos que saber que hay un margen que debe utilizarse inteligentemente para que ECO tenga fuerza en las elecciones. No sabemos si vamos a elegir en el comité, todavía confiamos en el diálogo, sabemos que tenemos la mayoría y sabemos que el presidente de la UCR, Armando Tognola, expresado por él en su momento, va a acatar lo que el comité decida y que no va a haber lugar para sorpresas. El radicalismo siempre fue así, siempre está en ebullición, pero con el párate que hubo en estos días se pudo bajar los desiveles”.

Asimismo, señaló “Nosotros estamos con todos los elementos que se piden para las elecciones, nosotros vamos hasta último momento con nuestra postura. Somos gente de la política, nos debemos a la comunidad de Esquina, por eso vamos a trabajar. Creo que con la elección del gobernador vamos a terminar definiendo porque necesitamos instalar los candidatos, no sólo a intendente sino también los demás para que estén a consideración de la gente. Hemos logrado que el radicalismo hoy tenga dos posiciones y no dos bandos. Sólo hay que llegar a una posición final para que se aglutine ECO y lleguemos al triunfo”.

“Creo que todo esto que estamos haciendo es para el crecimiento del partido, esto tiene un plazo que es el que está establecido. Nuestro partido tiene que quedar posicionado tanto para administrar la municipalidad como para formar parte del gobierno de la provincia. Vamos a trabajar en ese sentido, porque hay espacios para todos, hoy estamos reclamando nuestra participación activa”, acotó y finalizando con la comunicación sostuvo “Al radicalismo de Esquina hay que darle la impronta de nuevos protagonistas, ir aportando de la experiencia. Creo que Bianchi es un dirigente importante que puede ocupar lugares en la política, vamos a apoyar en su momento para que se desempeñe, pero nosotros creemos que la posición debe ser renovar”.-