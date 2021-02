El médico y referente radical, Humberto “Pipo” Bianchi, en comunicación con La Mañana de Noticias habló sobre distintos temas, referidos a la salud, la política y otras cuestiones que pueden resonar como interés general a nivel local.

“Hay mucha gente que toma con humor la llegada de la vacuna contra el Covid 19 a la provincia y la salud no es algo que deba considerarse como algo gracioso. Creo que el cuadro de esta situación ya no da para más, al ritmo que están llegando las vacunas al país, calculo que vamos a terminar vacunados recién para el año que viene” expresó Bianchi a principios del contacto, sosteniendo que se debe seguir apuntando a trabajos que adecuen una “nueva normalidad”.

Por otro lado, en materia política, Pipo Bianchi habló sobre las reuniones que se están llevando a cabo con jóvenes de ECO Esquina.

“Esta semana comenzaron con una serie de reuniones en donde analizan qué es lo que pretenden para Esquina. El recurso humano está, hay que dejar que estos jóvenes expresen su voluntad con respecto a las actividades del grupo etario, la inserción laboral, la oferta educativa y la problemática de la violencia de género, entendiendo que también podemos aportar y no sólo dejar todo para la justicia”.

En cuanto al lugar en donde se realizan las reuniones, dijo “puedo sugerirle a los chicos que busquen distintos puntos de encuentro, soy partidario de eso. Creo que este gobierno municipal, en el marco de crisis sanitaria que nos toca vivir a todos, ha desaprovechado demasiado los espacios con los que cuenta la localidad en donde se pudieron haber estado dictando capacitaciones en distintos temas sociales, como así también actividades de esparcimiento en un marco donde debemos incorporar nuevos comportamientos” y continuó “desde la oposición estamos viendo que se debe hacer esto. En la mitad del año pasado, a partir de la coordinación del Hospital San Roque comenzamos con operativos integrales de médicos sanitarios y eso lo vamos a recuperar, incorporando información sobre esta problemática en la salud. Esto también reviste en el pedido del gobernador en tratar de resolver problemáticas comunitarias, y eso vamos a comenzar, vamos a retomar esa dinámica”.

En lo que respecta al ámbito político local, comentó “nos hemos encontrado con referentes de varios sectores y empezamos a dialogar entre nosotros. Hay un dialogo abierto, incluso con gente que hoy está integrando el gabinete municipal y no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado la gestión actual, muchos lo han expresado de manera directa el hecho de que se agotó la instancia. Es momento de empezar a ponernos de acuerdo entre justicialistas radicales y distintos sectores políticos para intentar un proyecto común y poniendo en primer lugar el sentido de pertenencia con nuestra localidad”.

Asimismo opinó sobre las candidaturas que “debemos trabajar por el fortalecimiento de una alternativa a la gestión municipal, eso va a depender de la elaboración de un proyecto y de ver quiénes son los que están en mayor consideración por parte de la sociedad para que nos pueda acercar al triunfo electoral. El no desmentir o aclarar sobre una pre candidatura puede estar sujeta desde la inocencia o desde la malicia total, y eso queda supeditado al pensamiento personal”.

Para Bianchi, la mayor adhesión se podría lograr considerando y teniendo la idea clara de un proyecto superador con más capacidad al momento de operar. Además, los posibles candidatos de la fórmula que se presente, deberán tener un perfil que responsa tanto a la aceptación de la gente como desarrollar las actividades que traen consigo los cargos.

A su vez, como en entrevistas anteriores, Humberto remarcó “mi nombre en la lista de candidatura no es algo que me quite el sueño. Me quita mas el sueño que los esquinenses salgamos de esta situación que se vive con el gobierno municipal actual, que no ha dado respuestas judiciales, no rindió cuentas al Tribunal de Cuentas provincial ni tampoco podemos decir que los pesos que ingresaron a la localidad le fueron rendidos en cuenta la sociedad. Creo que hay que aportar desde el lugar en el que estemos operando”.-