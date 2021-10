Este viernes 29 se llevará a cabo una jornada por la Asociación Cristiana “Encuentro con Dios” para abordar sobre la temática de la política al alcance de la gente.

Para entender mejor de qué se trata esta disertación, el pastor Luis Vallejos, visitó los estudios de la Mañana de Noticias para explicarlo, sosteniendo que “Esto nace porque vimos que había como un vacío en esto y, al no participar directamente como institución política, aunque contemos con integrantes de la iglesia que si lo hacen, vimos la posibilidad de hacerlo con cuando surgió esta idea. Con la presencia del pastor Jorge Ferri se hablará sobre economía, acción social, salud, y luego, los candidatos tendrán unos minutos para exponer sus proyectos e ideas”.

“No tuvimos la posibilidad de hablar directamente con el intendente por su cuestión de salud pero si con el candidato a vice intendente, Carlos Bianchi, que mostró mucho interés en eso y en base a ello hicimos la convocatoria. La charla se dará en el Hotel Irupé a partir de las 20:30. Por el poco espacio no será un evento abierto. Van a estar los candidatos a concejales para participar y cada agrupación tendrá un espacio. Tuvimos apoyo de todas las fuerzas sobre esto, por lo que esperamos su presencia el día viernes”, agregó.

Asimismo, explicó “Cuando hablamos de un vacio que notamos es la ausencia de la política en distintos ámbitos, por ejemplo, nosotros como institución, recorremos distintos barrios y zonas enseñando no sólo la palabra de la Biblia, sino también otras cosas. En dos barrios, particularmente, estamos dando clases de apoyo escolar a los chicos, es algo que no es difícil hacer. El estado cuenta con un montón de gente para trabajar, la gente está cansada del discurso. Hay que educar al ciudadano en lugar de seguir dando asistencialismo, porque está claro que así no se solucionan los problemas. La herramienta está en enseñar sobre trabajo y economía para que las personas sepan administrar”.

“Como institución religiosa, esta vez no vamos a hablar de religión, sino de cosas concretas. Todos los candidatos están hablando de unidad y creo que debe ser así, tomarnos de las manos y trabajar por nuestra casa que es Esquina. Hay quienes aplauden cuando surgen y llegan más planes sociales pero eso no soluciona y está comprobado que la situación se agrava. Esquina tiene un potencial para crecer, no en cantidad de habitantes, sino en calidad de vida”, señaló y consideró “Hay muchas áreas en donde el estado debe trabajar para aportar”.

La página para acceder al evento en vivo es a través de www.unapolitica.com.ar .