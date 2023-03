Desde el estudio de TN Esquina nos comunicamos con Mirta Landriel Rectora de la Escuela Secundaria ubicada por Antártida Argentina, cerca del hospital San Roque, para informarnos sobre el vídeo que se hizo viral en las redes sociales dónde se ve a tres menores de edad el baño de la institución jugando con las puertas de los sanitarios.

Mirta, expresó: -«Me enteré por ustedes que estaba el vídeo publicado. En el vídeo se reconoce que es esta institución también a uno de los estudiantes. Aparentemente fue filmado el año pasado, o antes. Porque el estudiante que aún continúa en la institución nos manifestó que el vídeo es viejo. Podemos concluir esto porque hay dos jóvenes que se ven ahí que ya no pertenecen a nuestra matrícula. Pudimos verificar esto y desde la escuela lamentamos que tengamos que hablar de este tema.»-

Sin embargo, continúo -«No hubo ni daños ni roturas ni nada, por eso es que nunca nos dimos cuenta de lo sucedido. Ocurrió adentro del baño de los varones, el cual no podemos monitorear porque sería invadir la privacidad. Dos de los jóvenes que se ven ahí ya no asisten más a la escuela, lo que también es lamentable. No tengo conocimiento de dónde están porque acá no pidieron pase ni nada.»-

Para finalizar, agregó: -«Entiendo la reacción de las personas, lo lógico es que uno se indigne ante cosas así. Uno no puede permitir que un joven venga y destruya lo que tanto cuesta, tanto al Estado cómo a nosotros como institución. No podemos ser indiferentes, lo más lógico es que nos indignemos y reprochemos, hablemos con los jóvenes respecto al tema y que siempre dejemos en claro que esto es algo que está mal.»-