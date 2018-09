El Tata Sananés: “Si el Diputado Nacional “Pitin” Aragón tiene la formula de cómo gobernar que venga y me lo diga”

El Intendente de Santa Lucía, el Tata Sananés en contacto con TN Esquina habló de la reunión realizada este fin de semana. Dijo: “Es el principio de un largo camino a recorrer y estamos reuniéndonos junto a otros intendentes tratando de que en principio que estemos juntos para articular acciones con el Gobierno de la Provincia, que es una cuestión muy beneficiosa para nuestro pueblo y lo segundo es conformar un espacio político y donde la idea es que se rompa un poco las cosas que se vienen dando orgánicamente en nuestro partido donde hay mucha discresionalidad y no se actúa democráticamente como creo que debiera ser”.

“Uno tiene el signo de pertenencia a otro partido e institucionalmente tenemos que estar en concordancia con el Gobierno de la Provincia. Hoy de lo que podemos hablar es que debemos resguardar esa relación buena y tener una relación madura. De parte nuestra se tiene que seguir dando y de parte del Gobierno. Las buenas relaciones corporales no tienen que interferir en las relaciones institucionales. Siempre se dio de otra forma, pero bueno será una forma de ver que las cosas hayan cambiado en esta provincia”.

En respuesta a los dichos por el Diputado Nacional Aragón, dijo: “Quien puede negar que los intendentes estamos en contacto con la crisis diaria de lo que está pasando nuestra sociedad? Pero si cree que Rosca es buscar los espacios políticos está lejos de la realidad, porque rosca es cuando se juntan cuatro o cinco para armar algo en detrimento del resto. Cuando el gobierno provincial haga algo que no corresponda le vamos a marcar la diferencia. Si a él le molesta que mantegamos una buena relación con el Gobernador, institucional, demuestra que está totalmente alejado de la ciudadanía. Mi pueblo no me va a permitir que yo no tenga buena relación con el gobernador”.