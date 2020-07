Durante esta semana el cuerpo legislativo provincial retomará el tratamiento de proyectos, principalmente sobre la Paridad de Género.

Para conocer más al respecto, dialogamos con el senador-y ex gobernador-Ricardo Colombi desde Corrientes capital, quien afirmó que “los proyectos serán tratados lógicamente en la Cámara de Diputados. Amén de ello, el día miércoles presentaremos en la Cámara de Senadores un proyecto que habla de la igualdad y equidad en los tres poderes del Estado, tanto a nivel provincial como municipal. Así quedarían tres proyectos en la Cámara de Diputados y 1 en la de Senadores. La discusión e intercambio de ideas que se tenga allí llevará a la concreción de un proyecto único” y consideró que cada uno de los proyectos presentados tiene sus particularidades. Dentro de los mismos, está el”voto joven”, el cual aspira a la obligatoriedad.

La mayor participación de mujeres en los ámbitos y estamentos del Estado es considerado como un derecho natural por parte de algunos, dada en todos los aspectos, con una inserción real.

“Me parece que ahí si se estaría desmitificando sobre la inclusión y participación. Hay que establecer una igualdad total, desde un punto de vista legal, aunque sostengo que es natural. Si de la boca para afuera opinamos sobre la paridad, también hay que practicarlo” acotó Colombi.

Asimismo, señaló que el avance institucional requiere de la reforma constitucional, permitiendo un establecimiento y régimen más organizado, con una Constitución Provincial ágil y moderna que no impida las mejoras.

Por otro lado, desde su postura como presidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia, Colombi sostuvo que “todo dependerá de cómo evolucionamos con la situación complicada que generó la pandemia. No hay que apresurarnos, tenemos un tiempo más que suficiente. Hay que esperar unos días más para ver que elección tomamos”, refiriéndose a modificaciones dentro de la estructura partidaria.

En cuanto a la UCR nivel local, marcó una gran participación y la intención de unificar los diferentes criterios que se presentan por distintos sectores.

“Tenemos muchas posibilidades de recuperar el gobierno de municipios, pero eso no si se anteponen intereses personales y no se toman en cuenta las elecciones que perdimos con radicales que ayudaron al oficialismo. Esos actores que llevaron la victoria para el otro lado no deben ser considerados, pero eso lo definirá el partido a nivel local” dijo al respecto.

El accionar del gobierno nacional es considerado como “incorregible” por parte del referente, apuntando que “quisieron disfrazarse de corderos pero siguen siendo los lobos que están causando grandes inconvenientes y a través de la pandemia esconden muchas cosas como tarifas, seguridad, inserción al mercado y atropellos a medios, el Poder Judicial y otros sectores” , notando una gran pérdida y la agravante en gran parte del país.

Las expectativas que ponen a Gustavo Valdés nuevamente como ejecutivo provincial, son muy altas. La alianza que se formó desde el inicio de su ejercicio en el gobierno dio lugar a las fortalezas económicas a pesar de la crisis y el movimiento de proyectos que direccionan recursos para avanzar. Desde el punto de vista político, la posibilidad de acrecentar la alianza ECO no se descarta, pero según Colombi, “sería una falta de respeto hacia los sectores afectados de la sociedad hablar de candidaturas en estos momentos”.-