El Museo Municipal de Esquina con sus archivos históricos de la localidad inaugura su espacio este viernes 5 en horas de la tarde, luego de una importante obra de refacción y restauración, por calle 25 de mayo y Santa Rita (ex Club Social) a las 19 horas.

Esta dirección, a cargo de Fernando Quevedo, reabrirá sus puertas para la ciudadanía y para las personas turistas que visiten la ciudad.

Por su parte, el director de Cultura, Mariano Coria, quien habría tomado esta decisión desde el inicio de su función (2017), expresó en los medios radiales “Cabe aclarar que los trabajos que se están llevando a cabo hoy en el museo como así también la inauguración del mismo, están a cargo del flamante director Fernando Quevedo, estoy muy feliz por su incorporación en el gabinete, además de la visión que tuvo el intendente por la cultura, las artes y la historia que, es una acción fundamental y necesaria para nuestra comunidad. La cultura y las artes son importantes. Cuando decidí cerrar el museo, me angustié mucho, no podía lidiar con tanta desidia en el edificio, más del 80% del lugar estaba tapeado. Cuando llegue a ese lugar me re planteé qué estaba haciendo en Esquina, era demasiado con lo que me había encontrado. El personal que estaba allí, en pleno verano, no podía prender el ventilador que estaba a disposición por miedo a que se caiga. Todo lo que había de exposición no era competente, no nos representaba. Nosotros tenemos una historia cultural inmensa. Esquina ha sido el epicentro de la literatura, de las artes, de la cultura en general hay muchísimo aquí en el campo de historia y ese lugar no podía seguir abierto, fue la primera decisión que tomé como director”.

“La gente no circulaba ese edifico, no lo sentía propio. Ahora, cuando vuelvan a ver ese edificio renovado, gracias al trabajo de Fernando Quevedo junto a toda la municipalidad, nos vamos a dar cuenta del tiempo que hemos perdido”, agregó y continuó “Además, esto se complementará con el polo cultural que está siendo el concurso de muralismo en el Mercado Municipal. Hay un trabajo que está vinculado con el centro, justamente, para vincular a los esquinenses con las personas que nos visitan. Estamos generando contenido de calidad que, si bien cuesta, tiene su valor”.-