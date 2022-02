Comunicación telefónica con el Director del área de Educación del municipio de Esquina el profesor Juanjo Soto.

¿Juanjo podes contarle un poco a la audiencia sobre el inicio del programa “Yo Si Puedo” en nuestra localidad?

«Nosotros con la creación de la Dirección de Educación justamente lo que buscamos desde el gobierno municipal con el señor intendente es empezar a brindar espacios de acceso al aprendizaje. Es por tal motivo que generamos este programa municipal que se llama “Yo Si Puedo” que son programas de tutorías presenciales libres y gratuitas en una serie de disciplinas que los chicos de todos los niveles cursan dentro de su trayecto escolar.

La idea es que nosotros le brindemos una ayuda para que puedan finalizar correctamente sus ciclos educativos y a su vez también poder brindarle una ayuda a las instituciones educativas, al personal docente que muchas veces se encuentran colapsados en estos periodos».

¿Fue amplio el Nro. de personas que accedieron a este programa?

«Es muy amplio. En ese sentido estamos muy felices. Hicimos una difusión importante y tuvimos un gran número de escritos, teniendo en cuenta que son tutorías totalmente libres y gratuitas y que siguen abiertas».

¿Los que están al frente son profesores y docentes de cada una de las materias?

«Exactamente. Tenemos un gabinete docente y un gabinete psicopedagógico. El docente se encarga justamente de todos estos programas formativos. Y el psicopedagógico tendrá la función de realizar las visitas a todas las instituciones para hacer los informes necesarios para poder bajar programas de educación especiales para nuestras escuelas».

¿Es un método de educación Cubano que se trajo a la Argentina?

«Nosotros no nos aferramos a un método que se haya aplicado en otro lugar».

¿Este programa “Yo Si Puedo” se va a llevar adelante durante todo el año escolar?

«En particular lo que estamos haciendo en principio es trabajar solo en los periodos de exámenes, pero por un motivo en especial, como municipio tampoco queremos interferir en el trabajo de algunos profesionales que se dedican en forma particular a realizar estas formaciones y tutorías, entonces lo que nosotros hacemos es, no hacer un acompañamiento pedagógico durante todo el año, sino en los momentos en los cuales hay fechas de exámenes , lanzar dos semanas antes al periodo de examen el programa para todos aquellos jóvenes que justamente no puedan acceder a estas apoyaturas particulares y puedan venir y prepararse para rendir sus exámenes».

¿Este programa se va a lanzar 4 veces al año entonces?

«Exactamente. Durante dos semanas previas a los exámenes que deban rendir los estudiantes».