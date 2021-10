Los jóvenes esquinenses electos de las distintas instituciones educativas de la localidad, participaron de la tercera edición del Concejo Deliberante de la Juventud, realizado en la Escuela 630 de Arroyo Vega, en donde abordaron sobre los mecanismos de formación y sanción de proyectos en base a las problemáticas y necesidades de su entorno educativo-social.

Para informarnos mejor sobre esto, dialogamos con la concejal Agustina Lauritto, quien participó de esta jornada siendo la nueva coordinadora de este año, afirmando “Este Concejo de Juventud fue un proyecto que surge con una ordenanza en el 2009 pero que, recién en el 2018 se pone en ejecución. Los chicos tienen grandes proyectos, sobre todo, trabajan en su entorno educativo, es decir, en beneficio de su comunidad educativa y alrededores”.

“En el paraje Ingá, Arroyo Vega, los chicos presentaron un proyecto sobre el tratamiento de los residuos ya que, en esa zona, no sólo hay una gran afluencia turística, sino también de esquinenses que van a disfrutar del arroyo pero no se cuenta con recolección de basura, es una realidad que no sólo los chicos palpan. Es un pedido que voy a volver a reiterar porque es una zona de la que muchos disfrutamos pero no está en las mejores condiciones”, indicó.

Asimismo, comentó “Los chicos también aprendieron a trabajar en comisión y a hacer las correcciones de sus proyectos. La Escuela EFA de Malvinas había solicitado la iluminación y pintura de su playón deportivo, haciendo hincapié de que es el único en la zona y que su uso no sólo es para actividades del ámbito educativo, sino también de otras actividades sociales del paraje. La escuela de Malvinas sur solicitó antenas para internet ya que hoy en día ese servicio es una necesidad. Por su parte, el Instituto Divino Salvador presentó un proyecto para que el ejecutivo municipal cumpla con la COM haciendo hincapié en el art. 25. En donde se solicita un espacio para contención de padres, familias y niños para una crianza más sana. Todos estos proyectos, para que pasen al HCD deben contar con una firma de algunos de los concejales”.

Al igual que el HCD, el Concejo Juvenil cuenta con la misma cantidad de integrantes y capacidad organizacional como la publicación de proyectos en la página del HCD y el orden del día.

“La próxima sesión se realizará en la Escuela Técnica el día viernes 19 de noviembre”, finalizó la concejal.