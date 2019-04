El lunes comienza la entrega de bolsones rurales para titulares hasta el jueves y viernes para suplentes

La presidente del Centro de Jubilados y Pensionados nacionales, Lucía Rauch, habló sobre la entrega de bolsones.

La entrega de los bolsones rurales comenzará el día lunes, 8 de Abril, de 8:00 a 11:00.

“Comenzaremos el día lunes. De lunes a jueves para los titulares y el viernes para suplentes”.

“En estos momentos el bolsón para cada persona cuenta con 10 artículos, el de dos personas tiene 16 y el de tres personas tiene 22 artículos”.

Si bien los bolsones que entrega PAMI son gratis, el centro pide una colaboración a sus afiliados, ya que si no, éste no funcionaría. No recibe ayuda municipal ni provincial ni nacional, por lo que el sustento del centro es con recursos propios y la colaboración cuyo monto es de $40.

“Generalmente estamos atendiendo 250 personas. Todas llevan sus bolsones antes del medio día”.

Por otro lado, informó que “más adelante, se dará inicio a cursos de cuidadores domiciliarios”.