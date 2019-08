El lunes 5 comienza la entrega de bolsones rurales del mes de Julio y el 19 perteneciente al mes de Agosto

La presidente del Centro de Jubilados y Pensionados, Lucía Rausch, habló en el programa “La Mañana de Noticias” para informar sobre la entrega de bolsones rurales dada de lunes a jueves para titulares y viernes para suplentes, haciendo una entrega más el día 19 un bolsón más para compensar la falta del mes de agosto.

Cada bolsón para una persona trae diez productos, para dos personas quince y para tres veintiún productos.

Muchos de la lista de suplentes han pasado a lista de titulares, siendo que hay una baja de planillas evaluada por una asistente social. “Lo único que hacemos es anotarlos. Casi todos los meses hay bajas y altas”, decía Lucia.

Durante el dialogo se tocó la cuestión sobre el aporte de los afiliados. Si bien el Centro no cuenta con inscriptos con sueldos, éste se mantiene en base a las colaboraciones y a la cuota societaria de los bolsones, por ende, a partir de este mes se comenzará a cobrar $50 para sustentar algunos gastos propios del centro. “Se necesita colaboración de todos. No tenemos ayuda municipal ni provincial y tenemos gastos fijos”, justificó la presidente del centro que no solo hace entrega gratuita de bolsones de mercadería, sino también que lleva a cabo distintas actividades.