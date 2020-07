En la sesión de esta semana se comenzó con el análisis del expediente del juicio al que el municipio fue sometido por falta de rendición de cuentas, donde algunos concejales hicieron sus propuestas para posibles formas de encarar los pagos que se adeudan como resultado de los fallos en contra.

En base al informe solicitado a la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre la situación judicial en ambos juicios, principalmente el del subsidio no rendido en el año 2011.

El concejal Ángel Ramírez, a través de La Mañana de Noticias comentó que se solicitó la presencia de la comisión del Club Náutico del 2011 en la próxima sesión del Concejo para ratificar algunos dichos que los mismos aseguran haber cumplido en tiempo y forma. Con esto, se busca conformar una Comisión Investigadora para determinar la conducta de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo en los años en que se sentenció al municipio.

“Estamos hablando de mucho dinero con el que debemos hacer frente en este contexto de pandemia”, expresó el concejal a través del contacto telefónico y sostuvo que “vamos a determinar la conducta según la forma en la actuaron en aquel entonces que deben explicar. Con la presencia de los mismos se podrán aclarar las dudas que surjan en vez de estar pidiendo informes durante todo el año”.

Estas medidas, según Ramírez, también se aplicarán para tratar sobre los honorarios de un abogado que actuó en la causa del inmueble. Con la investigación se verá el cumplimiento como funcionarios que competía a los directores, asesores y secretario de Hacienda de ese entonces, en una Comisión conformada por representantes de los distintos bloques.

“Creo en el caso de los honorarios profesionales, éticamente no corresponde que lo cobren, ya que son conscientes de que el municipio no tiene porqué pagar esa deuda, sino su cliente. Habrá que analizar también si no percibieron algún monto por parte de ella. Yo en el lugar de ese profesional no iniciaría una ejecución de honorarios hacia alguien que sé que no debe pagar. Esto fue un error administrativo que ahora le está costando caro al municipio” agregó.

Asimismo, Ángel Ramírez dijo que “puede pasar que no nos den los números. Los que trabajamos en esta cuestión no tenemos mayoría en el Concejo. Los esquinenses necesitamos una respuesta a esto pero también que se ponga en funcionamiento el área de Viviendas, la oficina de empleo y que salgan varios proyectos que están cajoneados. En las sesiones hay concejales que no votan el dictamen y después invitan a los vecinos para que vean si surge alguna solución, cuando en realidad hay que salir con el tema de viviendas a trabajar en este momento. Como esquinenses nos estamos perdiendo de todo eso porque los proyectos están cajoneados” y continuó “tampoco nos autorizaron la construcción de arcos en los accesos sobre Ruta 12 y nos dicen que no los van a sacar a esos proyectos. Cuando ellos presentan alguno, nosotros mismos propusimos que se aprueben sobre tabla porque creímos necesario agilizar. Me parece que se debe pensar en la comunidad a la hora de decidir en el Concejo. Uno puede hacer oposición constructiva y pensar hacia adelante o hacer una oposición que solo dedique a atacar al que está gobernando sin ofrecer alternativas que mejoren las condiciones de vida”.-