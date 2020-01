Ariel Báez, integrante del grupo “Los Alonsitos”, en diálogo con “La mañana de noticias” anunció que el 24 de enero el grupo estará participando de la 30° Fiesta Nacional del Chamamé. Báez comentó que “nos presentaremos el día viernes 24 junto con Los Nocheros; contentos de participar una vez más de esta fiesta.”

Además, resaltó la participación de los jóvenes en dicha fiesta, dijo “el grupo nació el mismo año que la Fiesta del chamamé y nos sentíamos solos porque estaba mas dirigida hacia un público más adulto. Hoy, se puede ver la evolución desde el escenario hasta el público.”

Con respecto a su tarea como diputado provincial y cómo lleva adelante ambos rubros expresó “Estoy aprendiendo día a día. Si bien no se mezcla la música con el trabajo legislativo, este último me lleva el doble de tiempo pero me gusta mucho a pesar de ser muy distinto a lo que estoy acostumbrado.”