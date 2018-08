El Dr. Aratto narra agresión sufrida por parte de un ex concejal en la puertas del municipio

El Dr. Francisco Aratto en contacto con TN Esquina pone de manifiesto la agresión que sufrió en las puertas del municipio. Dijo: “Fue algo insólito, algo imprevisto porque son días en que nosotros tenemos muchas actividades. Ando trabajando bien con mi hermano. Voy a retirar papeles de Hacienda, al entrar me encuentro con Mayora parado en la puerta. Le pido permiso para pasar porque estaba bien en la puerta. Se corre, me insulta. Retiro los papeles y cuando vuelvo estaba parado de nuevo en la puerta. Me dice vení a fuera vamos a arreglar. Cuando gira levanta el pullover celeste que tenía y me muestra el mango de un arma de fuego, que es inconfundible”.

“Yo me quedo arriba de los dos escalones y él bajo. Yo tenía en las manos los papeles, le pregunté qué le pasaba conmigo, balbuceó algo y me pegó una piña en el ojo. Me dejó tonto, me sangraba y creí que me rompió la cara. En este momento estoy yendo a un turno a Resistencia a ver la retina, porque no veo nada y me está asustando en serio”.

Ante la pregunta si había algún problema con anterioridad, dijo. “Es un tipo desequilibrado, la ultima relación que tuvimos fue el frente Futuro Esquinense. Empezó a acusarme que andaba con su hermana. Es mentira. Yo no estoy preparado para una pelea porque tengo 60 años ya. Me dijeron que dijo que le debía un millón de dólares y en todo caso que me denuncie, pero no es la forma”.

“Yo espero y tengo mucha confianza en la Justicia. Esta vez no voy a dejar pasar. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias legalmente. Y en caso de hablar con el Intendente no me siento con autoridad para condicionar al Intendente qué hacer con sus empleados, pero lo menos que puede hacer es expulsarlo del municipio”.