Juan Zabaleta, el Intendente de Hurlingham desistió de arribar a Corrientes y concretar su segunda visita luego de su designación. El jefe comunal del minúsculo distrito bonaerense priorizó la administración de su terruño antes que la actividad electoral de una provincia lejana y ajena.

Mañana, los peronistas correntinos mantendrán múltiples encuentros para ir delineando las estrategias de cara a los procesos electorales de 2021. ¿Con quién se reunirán? Nadie tiene mucha idea en el Partido Justicialista (PJ). Es que no vendrá el recientemente designado interventor, Juan Zabaleta (ya de por sí con poco peso político), sino un “enviado” del también intendente de la bonaerense localidad de Hurlingham.

El 8 de mayo pasado, el Consejo Nacional Justicialista designó a Zabaleta como delegado normalizador del siempre caótico PJ correntino. Fue una sorpresa. Nadie lo tenía en carpeta. Antes se había hablado del polémico Aníbal Fernández o del chaqueño Sebastián Benítez Molas, actual subsecretario de Relaciones Institucionales y de Gobierno de la Nación bajo la órbita del jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.

¿Quién es Juan, “Juanchi”, Zabaleta? En los 90 era copiloto en Turismo Carretera y llegó a ser subcampeón junto a Luis, “Patita”, Minervino en 1995 y 1996. Su curriculum político expresa que fue secretario administrativo del Senado de la Nación, concejal y ahora Intendente de Hurlingham, una pequeña localidad de unos 65 mil habitantes ubicada en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

¿Cuánto peso político puede tener un Intendente de un poblado minúsculo (es el segundo más pequeño de Buenos Aires) y sin peso electoral para encolumnar a los siempre díscolos peronistas correntinos?

Argentina atraviesa, por estos días, el peor momento de la pandemia con récord de muertos por la enfermedad de origen chino. ¿Qué tendría más importancia para Zabaleta? ¿Su golpeado municipio o una provincia a más de mil kilómetros de su casa?

Entonces, no debería sorprender que Zabaleta no concrete esta semana su segunda visita a Corrientes. Y que mande, para que se reúna con los popes peronistas locales, a un secretario, hombre que será de su confianza pero que no deja de ser el enviado de un interventor sin la espalda política necesaria para torcer la historia de derrotas del PJ en tierra del Taragüí.

No fueron pocos los referentes peronistas correntinos que, primero, rescataron que el Consejo Nacional de la fuerza haya designado a un interventor. Y, segundo, destacaron a Zabaleta. Aseguraron que es un hombre cercano al Presidente (de la Nación y también del peronismo nacional) Alberto Fernández y uno de los más empoderados entre los jefes comunales de esta extracción política.

Y se encolumnaron detrás del interventor con la esperanza de empezar a forjar una historia diferente en el poder correntino. Zabaleta tendrá, nada más y nada menos, que liderar al peronismo en la lucha por la Gobernación ante la fortaleza demostrada por Gustavo Valdés, actual Mandatario provincial, quien busca su reelección y el poderío electoral del frente oficialista Encuentro por Corrientes (ECO)





