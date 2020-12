El viernes pasado la UCR de la localidad de Esquina, el presidente Armando Tognola convocó a una reunión con una Orden del Día con varios puntos.

En dicha reunión estuvieron presentes casi la totalidad de todos los sectores, donde formularon un documento expresando su rechazo y repudio por los ataques constantes de la vicepresidenta de la Nación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

CON LA REPÚBLICA NO SE METAN

Ante el artero e incalificable ataque de la Vicepresidente de la Nación (en ejercicio de la Presidencia), de Funcionarios y voceros del Gobierno Nacional contra los Miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la División de Poderes, la Unión Cívica Radical de Esquina expresa su rechazo y repudia estas expresiones que atentan contra los principios republicanos y el equilibrio de los poderes constitucionales. Ninguna democracia es posible si se rompe la tensión virtuosa de mutuo control de los tres Poderes. Si el poder y las decisiones se concentran, estamos frente a una tiranía, por más que se tenga la legitimidad del voto, pues lo que da sustento a un Estado de Derecho es justamente la división de Poderes y la Independencia de la Justicia.

Cuando con claridad advertíamos, antes de las elecciones, que no estábamos por elegir un cambio de Gobierno, sino un cambio de sistema, que ponía en riesgo la República misma, muchos nos miraban con sorna. El tiempo nos dió la razón. No podía esperarse otra cosa de un sector político que desconoció el voto popular, ni siquiera hizo entrega del bastón de mando presidencial en la ceremonia de asunción, desconociendo desde un primer momento a un gobierno constitucional electo democráticamente y desde el primer día instalaron la idea del helicóptero, apedrearon al Congreso, acusaron al Gobierno de ser una dictadura, trabaron cualquier reforma e hicieron la vida imposible de los argentinos con manifestaciones y piquetes, colonizaron la mente de millones de alumnos con su ideología de la mano de gremios afines.

No nos equivocamos, no podía esperarse otra cosa, cuando las estadísticas dicen que más de dos millones de niños pasan hambre, que dos millones y medio más no tienen dos comidas al día, que casi 7 de cada 10 niños vive en hogares pobres, que a la miseria de los haberes jubilatorios, por decreto le hicieron una poda de 96.000 mil millones de pesos, que con la economía quebrada y la pérdida de más de 4 millones de puestos de trabajo, con la peor gestión sanitaria y una cuarentena eterna que nos ubica con los peores índices del mundo en cantidad de muertos y pérdida del PBI, con todo eso más la incertidumbre de un oscuro. manejo en el tema de la vacuna que genera zozobra e incertidumbre en la población, la única preocupación del Gobierno es una reforma judicial que le de impunidad a su jefa política y a su corte de ex funcionarios acusados de corrupción. Por todo ello y asumiendo el compromiso histórico de nuestro centenario partido expresamos con la firmeza de siempre, que vamos a acompañar y defender el mandato del actual Presidente hasta el último día de gestión, pero no estamos dispuestos a tolerar actitudes y acciones que pongan en riesgo el sistema democrático y la República, pues es principio fundacional del radicalismo la defensa de las instituciones, el respaldo a la libertad de expresión y la defensa de los derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional.