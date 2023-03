Desde el móvil de “La Mañana de Noticias” nos acercamos a dialogar Lorena, encargada de realizar la parte de prensa del Circo Mexicano Veracruz que se instaló hace unos días en Esquina.

Lorena expresó: —»La señora Soledad Lemes que hizo posteos injuriando al Circo y tiene que tener pruebas de lo que dice. Lo que sucede en realidad es que uno de los integrantes del circo se dedica a llevar a cabo peluquería canina. Siempre se dedicó a eso. Esta señora que no nos conoce y publica que no le lleven perritos a él porque los roba. No entendemos como sin pruebas y sin conocernos, esta señora puede acusarlo de algo sin tener idea.”—

Sin embargo, continúo —»Aclarado este tema, quiero invitarlos a las funciones del circo que comienzan a partir del jueves a las 21:30 horas, viernes 21:30 horas, sábado y domingo 18:30 y 21:30 horas. Vamos a dejarle entradas para que sorteen ustedes.”—

Para finalizar, agregó: —»Es un espectáculo para toda la familia, las entradas están a partir de 1.200 pesos. Los niños con los papelitos de descuento abonan solo 1.000 pesos. Nos pueden seguir en redes como Circo Mexicano Veracruz, ahí vamos a estar regalando entradas también.”—