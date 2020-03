El Campeonato Argentino de Ciclismo en Ruta es una competencia anual organizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta que otorga el titulo de Campeón Nacional y grandes beneficios.

La competencia se dará la semana próxima en la ciudad de Rosario.

El ciclista comentó en “La Mañana de Noticias” que se viene preparando hace tiempo para el campeonato nacional, cuya clasificación es muy importante, además de que su participación en torneos de la región continúan. Este fin de semana, Ángel Ramirez correrá en la ciudad de Paraná.

“Me estoy preparando bien, gracias a Dios. Quiero hacer este campeonato de la mejor manera, pese a que este es un deporte caro y no se recibe el apoyo de las instituciones” expresó en la comunicación, y aclaró “voy a decir que soy de Esquina, pero voy a correr para Entre Ríos, ya que Corrientes no me mando la ficha para esto, lo hizo la provincia vecina. Voy a correr para Entre Ríos pero los aportes son para Esquina”.