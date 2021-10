La sede San Antonio de Centros Comunitarios “Unidos” ya cuenta con un predio para la construcción de un edificio propio, gracias a la donación de una persona que, atenta y sensible a las necesidades prefirió hacer esta acción de manera anónima.

En contacto telefónico, el presidente de los Centros Comunitarios Unidos, Ariel Grenat, dijo al respecto “Es algo muy lindo que se empiece a cumplir esto, tener un terreno para poder ir construyendo un espacio para seguir brindando el servicio a muchas familias y chicos. Ya está toda la documentación lista y ahora nos queda esperar por la escritura para que este a nombre de la institución y empecemos a gestionar con las autoridades correspondientes para ir concretando esto”.

“Para la sede de centros en Santa Catalina también hicimos trámites en su momento para contar con un lugar, ahora eso está en manos de Desarrollo Social de la provincia. Lo que si logramos fue firmar un convenio para beneficios alimentarios para poder brindar ese servicio. El otro centro funciona en el CIC, y para este centro, San Antonio, lo que queremos hacer es ubicar en un lugar más estratégico para poder atender a las demandas, es lo que vamos a hacer ahora ya que el terreno está ubicado en el Barrio Itatí”, agregó y expresó emotivo “Estoy muy agradecido, no hay palabras porque no cualquiera dona un terreno hoy en día. El predio no cuenta con grandes medidas, sin embargo, nos ayuda para construir un espacio para poder dando el servicio de alimentos”.

“La señora que nos donó prefirió hacer su colaboración de manera anónima, aunque nos gustaría que la gente sepa quién es. No es la primera vez que hice este tipo de donaciones, ya lo hizo en otra oportunidad lo hizo en un paraje y en otras instituciones. Ella quiere seguir colaborando con nosotros pero, tampoco queremos ser abusivos de esa generosidad. Le agradecemos mucho por esto que hizo. Ya atendíamos a muchas familias en el zona del San Antonio, quizá ahora el número se duplique, pero vamos a seguir asistiendo. Ahora nos queda gestionar para que esto se concrete lo más rápido posible”, finalizaba con la comunicación.