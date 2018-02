El ejecutivo municipal salió a decir que fue un error lo que paso el viernes con los 30 empleados echados, 60 días gestión cargados de errores

José “Chino” González secretario general del gremio Municipal SEMEQ en contacto con TN Esquina habló sobre los despidos de los 30 agentes contratados del viernes pasado, González dijo: quedaron que este lunes le resolvían la situación a todos van a continuar en la situación en la que estaban trabajando, por lo cual van a recuperar sus contratos porque realmente son personas que están trabajando, acá no hay ninguno que están cobrando de arriba”.

“Me parece que acá nuevamente cometieron un error de los tantos que están cometiendo, por lo cual lo están por emendar por eso es que estoy llegando al municipio para que eso sea así y se cumpla”.

“Si el Intendente lo que dijo en un medio provincial respecto que está limpiando ñoquis y si se refirió a los 30 empleados que el viernes tuvieron este problema le digo que está equivocado, porque son personas que trabajan la que están en esta situación”.

“Nosotros vamos a pelear y los estamos haciendo por esos 30 agentes municipales como también por todos nuestros afiliados, tratamos de ser efectivos y silencioso en el trabajo que llevamos adelante”.

“Tenemos caso de agentes municipales de planta viejas de 25 años y me ocurrió a mí que tengo más de 35 años de servicio, que me encontré que el fin de semana me fui a cobrar mi sueldo por el cajero y no tenia plata en mi cuenta de sueldo, vine a reclamar la excusa fue que no presente los papeles que pedían DNI, los 3 últimos recibos de sueldo y donde trabajo, que todos los papeles que pedían están en cada legajo de los empleados, me pidieron disculpas pero no es esa la cuestión”.

“Tienen que ser un poco más coherente lo que llevan adelante, están equivocando en la manera que lo están haciendo lo mismo que el pase a planta, no toman el concepto del empleado, no se toma la antigüedad, no se toma nada, casualmente los gremios son los cómplices de esto porque son lo que están digitando quien debe pasar o no, no es el caso nuestro por eso es que por allí no estamos presente en los pases a planta”.

“A mí no me pueden decir pásame 10 nombre de los que queras que pasen a planta, yo quiero que pasen todos no algunos porque acá hay personas que no son afiliados a ningún gremio y también merecen pasar, los gremios están digitando quien va a pasar a planta en la semana y nosotros no somos nadie para hacer eso, la manera correcta es por concepto, antigüedad, porque hay personas que hace un montón que están y no están pasando a planta, nosotros le llevamos la tranquilidad que si van a pasar”.

“Mi propuesta es que cuando se llegue a la categoría 9 pasen a planta permanente todos juntos y no estar digitando quien debe entrar y quien no”.

“Esto lo que está pasando con los agentes municipales es real, el intendente no me pude decir porque salí a los medios porque todo esto se lo dije a él primero, luego a la secretaría de gobierno, al director de personal, tenemos muchos años en esto y nadie nos va decir que podemos decir o no, esto es real lo que esto pasando con los empleados municipales”. Finalizo González