Esquina continúa en fase 3 y algunas restricciones siguen en vigencia, por ende, el turismo local y provincial continúa inhabilitado para las localidades que se encuentren fase 2 y 3.

El secretario de turismo de la localidad, Orlando Ribot, dialogó en La Mañana de Noticias para comentarnos más respecto a la actividad del sector.

“Todavía tenemos un importante número de casos activos en nuestra localidad, por lo que el comité de crisis local y de Provincia, determina el estado de fase. Por estar en fase 3 no se habilita el turismo nacional ni interno. Para ingresar debe tenerse el visto bueno de la provincia. Por estas semanas, entendemos que todavía no está habilitado, pero en caso de obtener autorización por parte del gobierno provincial, nosotros no solicitaremos el permiso municipal. Como la provincia solicita ahora el PCR, el carnet de vacunación o el alta de Covid, decidimos no solicitar más el permiso municipal”, explicó Ribot.

“No sólo es lo que determine la provincia, sino también lo que determine el gobierno nacional, sabiendo que siguen las restricciones durante los fines de semana, eso también hay que poner en la balanza. Los propietarios de cabañas y prestadores de servicios turísticos están pasando por una situación difícil, de todas maneras, se está viendo la posibilidad para habilitar el turismo la semana que viene, pero todo depende de la evolución sanitaria que se atraviese.”, indicó.

Por otro lado, Orlando Ribot comentó “La cámara de Turismo está próxima a renovarse, ya venció el plazo para las autoridades anteriores. En el día de ayer estuvieron reunidos en una cabaña de la localidad los miembros de la Cámara y prestadores de servicios turísticos para hablar sobre la situación apremiante de ellos, pero también de la situación sanitaria de toda la provincia”

“En Esquina tenemos muy buena voluntad, el intendente no le va a cerrar la puerta a nadie, quieren que se siga trabajando, pero también sabemos que dependemos de lo que decida el gobierno superior. El permiso de ingreso ya no depende de nosotros”.

“Hay hoteles y cabañas que siguen promocionando en las redes, pero para quienes soliciten el servicio, ellos explican e informan sobre lo que está pasando. También desde la Secretaría de Turismo vamos informando lo que va sucediendo semana a semana”.-