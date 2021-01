El presidente del futsal de Esquina expresa su molestia después de un año sin fútbol.

«Nosotros presentamos en su oportunidad un protocolo al comité de crisis y nos habían dado la habilitación, donde nosotros veníamos cumpliendo con lo que habíamos presentado. Hace dos meses y medio los chicos habían entrado a jugar partidos amistosos entre ellos, trabajamos en conjunto con los clubes S.S.E y Santa Rita que son las canchas que ocupamos para nuestro deporte».

«Es una lástima que después de tantos meses acá en Esquina no podemos desarrollar nuestro deporte, hay ciudades y provincias que a pesar de este virus siguen practicando el deporte en general, fútbol, básquet, nunca se cortaron teniendo mucha cantidad de casos de Covid 19. Cualquier profesional te recomienda hacer deporte, hoy lo que pedimos es que los chicos vuelvan a la práctica deportiva, no a jugar torneos».

«Teníamos tres etapas en nuestro protocolo, volver a los entrenamientos, después campeonatos sin público y por último con una cierta cantidad de público y respetando el distanciamiento. Estábamos muy cerca de la segunda etapa que era arrancar un torneo, pero como presidente era consciente porque en su momento nos habían dicho que si había casos de Covid 19 en Esquina tendríamos que suspender la actividad. Nosotros como organizaciones tampoco podemos exponernos a arrancar un torneo si esto iba a retroceder, el virus no es culpa del gobierno municipal ni provincial ni de nadie. Lo que pedimos es ser coherentes y tener sentido común porque no estoy en contra de ningún deporte quiero que se practique todos con sus protocolos, tampoco estoy en contra de actividades económicas como bares o kioscos. Pero el deporte se tiene que habilitar respetando su protocolo, estábamos ya para una segunda instancia de hacer partidos controlados, pero nosotros no decimos esas cosas». Expreso Pellegrini

«Las condiciones para que vuelva el futsal en la ciudad están dadas por que nunca dejaron de estar, eso lo trabajamos con CAFS desde que inicio la pandemia, siempre fuimos serios a la hora de empezar nuestro deporte. Pero no depende de nosotros una habilitación, tampoco podemos ir y abrir un club y jugar de manera ilegal nuestro deporte eso no lo haríamos jamás. Están las estadísticas quien se contagió jugando a cualquier deporte, por eso pedimos sentido común para que el deportista pueda regresar a la cancha».

«Venimos trabajando desde el lugar que nos corresponde, pero es algo que ya no depende de nosotros. Será un año en Marzo oficialmente que no se practica futsal y estamos trabajando siempre para el día que se vuelva, ojalá sea pronto porque tenemos un gran calendario a futuro, crecimos mucho en este último tiempo y los chicos, la gente, se volvieron fanáticos con su acompañamiento entonces es una lástima que pase más tiempo y no se pueda volver a este deporte». Finalizo Pellegrini

Fuente: Mundo Deportivo Esquina