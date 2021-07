Eduardo Pellegrini, presidente del Futsal en Esquina, habló en La Mañana de Noticias para “aclarar” algunos puntos sobre dicho deporte a nivel local, de acuerdo a algunos comentarios emitidos por el presidente de la LEF, Antonio Ledesma, durante una entrevista.

A inicios de la comunicación telefónica, Pellegrini expresó “Me parece que se debe hablar sobre este deporte con conocimiento de causa, no es algo comercial ni personal como se dijo. Se pertenece a una Confederación Argentina no a un negocio, como lo expresó Ledesma durante la nota sobre el futbol de salón. Los hechos se han demostrado a la vista, se han jugado provinciales, regionales y nacionales, y no algo comercial, me parece que se dijeron cosas que no corresponden y debía salir al aire para aclarar”.

“Nosotros venimos jugando hace seis meses, y por los casos que han aparecido venimos jugando bajo el seguimiento de protocolos, paramos cuando el intendente nos lo pidió por la situación. No hacemos campeonatos de bario, hay más de mil chicos que juegan y por eso hacemos las cosas como corresponden. En el mes de octubre ya tenemos en el calendario para empezar con los regionales y no para ir a jugar en un barrio o en la esquina de su casa”, manifestó, remarcando su consideración como una falta de respeto por parte del presidente la Liga por algunos comentarios que hizo.

Por otro lado, en cuanto a las Asambleas, dijo “En el mes de octubre vence mi mandato como presidente del Club Sacachispas, después de dos años, y hay que dejar en claro que, si la Liga hoy no empieza las actividades es porque no tiene los papeles en regla, ha pasado un año y en el mes de agosto tuvo que haberse hecho Asamblea, pero seguimos con la excusa de la pandemia. La Asamblea se ha hecho en todas las instituciones de toda la provincia y por eso están funcionando, por eso siguen las ayudas del Gobierno Provincial en instituciones que están en regla. Lamentablemente, ellos están en frente de una institución, deben hacer la Asamblea, se habló con todos los clubes y se hicieron reuniones pidiendo eso, pero si no están en condiciones no podremos llevarla a cabo, es simple. Otras localidades lo hicieron porque tuvieron los papeles en regla”.

Por último, Pellegrini expresó “Acá en Esquina, tanto en el fútbol como en l básquet usan la excusa de la pandemia. Los clubes los eligieron a ellos para que nos representen, por eso deben hacer las cosas como corresponden”. –