Eduardo Gianechini: “Dentro del listado de entradas de favores estaba la prensa, un gran error que se cometió”

Eduardo Gianechini, integrante de la CO.MU.CAE en representación de S.S.E, en contacto con TN Esquina hizo referencia a lo que sucedió este pasado sábado previamente a la última noche de carnavales esquinenses. Se habría tomado la decisión por parte de los integrantes de esta entidad de no otorgar a la prensa el permiso para trabajar de manera gratuita en la noche de corso. Al respecto Gianechini explicaba “lo que sucedió fue que, dentro del listado con el que contábamos en el cual se describía la cantidad de tickets otorgados, estaba también incluido el listado de prensa. Al dar de baja todas las entradas ‘de favor’ o ‘protocolares’ cae también en esta decisión la lista de invitaciones que había para prensa la cual entendemos, no tiene nada que ver.”

“Una vez advertido el error se empezaron a realizar las invitaciones a la prensa de forma particular por parte de cada comparsa. Lo que hizo la CO.MU.CAE es dar de baja todas las entradas protocolares y eso fue lo que provocó el malentendido; particularmente, yo no estuve presente cuando se tomó esa decisión así como tampoco estuvieron ninguno de los dirigentes importantes de cada comparsa. Lo único que hay que aclarar es que no había una intención de ofender y que una vez que nos dimos cuenta del error se prosiguió a subsanarlo.” Explicó Gianechini.