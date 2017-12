El Concejal Patricio Schubert, en contacto con TN Esquina hizo referencia al tema que se tratara en la sesión de hoy en el concejo, la declaración de la emergencia económica para el municipio, dice: “Si bien uno no es del mismo partido político del actual intendente, eso no quiere decir que en los momentos en donde se necesite darle tranquilidad a los trabajadores municipales, para poder pasar un fin de año como corresponde, no se pueda tratar de aportar nuestro granito de arena en estas cuestiones. En situaciones como ésta, muy complicada, es donde más debemos estar unidos e informados para solucionar los inconvenientes que se van sucediendo; todo esto a mi particularmente me llega de una forma muy fuerte porque el Intendente que salió es de mi partido y que haya dejado un municipio en condiciones deplorables, además de hablar mal de su persona, también deja mal parado a nuestro partido político. Por esto es que nos debemos una discusión profunda porque no se trata del radicalismo de Raúl Alfonsín o Arturo Ilía, no es ese radicalismo que uno pretende que se dé, nosotros hoy estamos en una situación complicada porque han dejado un municipio en situaciones deplorables, y esto a uno le incomoda o le pone mal porque pertenece a dicho partido.”

“Debemos ser responsables porque el municipio de Esquina no pertenece a una sola persona, pertenece a todos los esquinenses. Además, según profesionales que entienden de la materia, tomar esta decisión con respecto a la emergencia económica es necesaria. Hay muchas cosas que se tienen que aclarar y otras pasar a la justicia, y eso es lo que realmente el vecino común reclama, eso es lo que ellos necesitan y exigen que se esclarezcan estos inconvenientes , asique lo mejor va a ser seguramente declarar esta emergencia para que se investigue y saber realmente qué sucedió.”