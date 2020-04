El Concejo Deliberante se encuentra realizando sesiones permanentes. La situación del HCD es considerada como “lamentable” para algunos referentes, ya que el comportamiento que demostraron no fue adecuado a las circunstancias que se presentan por crisis sanitaria.

“Por no poder ponernos de acuerdo como cuerpo en algo tan elemental como lo es el ser solidario con los que menos tienen y ayudar desde nuestras dietas en eso tan concreto” refirió Mario Aloy, concejal del bloque oficialista, por las sesiones que se llevaron adelante para tratar los proyectos de donación de un porcentaje de sueldos de servidores públicos, lo cual hasta el momento, no se consiguió consensuar. “Habían dos propuestas. La nuestra era clara, con un porcentaje de dietas que se cobraban y no una posibilidad no segura. Fue lamentable también porque escuche al presidente del cuerpo y no fue objetivo frente a dos posturas. Suena lindo decir que se van a comprar respiradores pero, por varios motivos eso no va a poder ser así, eso es autoengañarnos. Con el porcentaje que se dona hay que ser solidarios ahora, no mañana” agregó Aloy, y continuó “en una cuestión tan vital como la que estamos hablando, no pudimos ponernos de acuerdo por intereses, con una crisis como la que estamos atravesando, me genera una gran impotencia por no poder convencer a algunos de que el camino era ser solidarios y ayudar en serio. Tengo pocas esperanzas de que se llegue a un acuerdo por la postura de algunos del bloque opositor y el presidente del HCD, que no tiene una postura imparcial”.-