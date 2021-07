Malena Constanza Benítez tiene 26 años y es la primera candidata a Concejal trans de Apipé Grande por la alianza Eco+ Vamos Corrientes. Es recibida en Trabajo Social y estudia Turismo. «Hace mucho tiempo vengo trabajando porque en nuestra localidad hay necesidades urgentes», aseguró.

Malena encabeza la lista de concejales de la alianza ECO+Vamos Corrientes de Apipé Grande. Se transformó en la primera candidata trans de la localidad y asegura “con respecto a la condición y al género, me parece que llama más la atención en otros lados y no en la isla porque hice construcción de mi identificad aquí y la gente no lo ve por ese lado”.