Duro cruce de palabras del DT de Sportiva de Básquet y el presidente de la Asociación, que habría llevado a dejar el cargo

Declaraciones de Servando «Nino» Piaggio DT de Sportiva básquet que luego del partido tuvo un cruce de palabras con el presidente de la Asociación el señor Eduardo Schweizer.

«La verdad que yo me encuentro muy sorprendido que los dirigentes hayan renunciado, es un episodio que me avergüenza me siento incómodo porque a pesar de ser entrenador de básquet soy papá, docente y me gusta pasar lo más desapercibido posible».

«Anoche ocurrió una situación inesperada por sobre toda las cosas viniendo de la persona que es el profesor Eduardo Schweizer en su investidura de presidente de la asociación, pero más allá por la clase de persona y la familia que respeto mucho».

«Me sorprendió la manera que vino posterior al juego creo que no ameritaba esa situación, si en algún momento él se sintió tocado por alguna situación de juego o protesta dentro del campo los árbitros deberían haber tomado las medidas que corresponden. Venir cruzar la cancha 10 minutos después que terminó el partido a increpar, que venga el resto de sus hijos a los cuales quiero, respeto y aprecio un montón porque los conozco de chicos eso me sorprende».

«Si hubo algo de mi parte que haya incomodado a alguien pido disculpas al público, si mi reacción fue inadecuada para la persona que soy, pero sigo sorprendido de la forma que se dirigió hacia mí, jamás lo hubiese esperado nunca del ni de nadie en un espectáculo público porque no había motivos para una reacción de esa magnitud».

«Repito si alguna situación de partido dentro del juego incómodo a alguien o a él en particular creo que no era la forma de venir, porque él tiene la suficiente confianza y se lo dije a él, inculcó un montón de cosas, valores en el básquet, en la vida cuando nos enseñaba a jugar, prácticamente nos criamos a su lado».

«Debe haber sido un momento de calentura no entiendo la situación que más incómoda es que me pusieron a los chicos en el medio, lógicamente que van a defender a su padre pero nunca se me paso agredirlo, es más después cuando paso todo lo que paso yo reacciono de mala manera pido disculpas a todo la gente que vio ese espectáculo de mi parte».

«Espero que recapacite que él es un profesional, una persona reconocida de los medios, un padre de excelente familia, excelente persona, la verdad estoy dolido siempre el deporte lo hemos hablando con él. El deporte simplemente es un juego, a veces se gana se pierde pero no creo que se deba llegar a semejante reacción por ninguno de estos motivos».

«No hubo agresión física fue todo agresión verbal, uno de los niños me tomo por la ropa pero no hubo agresión ni de Eduardo ni los chicos ni de mi parte. Todo lo que se diga es mentira, si vino de mala forma a increpar y los chicos de peor manera no es el motivo pero no hubo agresiones físicas».

«Se lo digo a él yo tengo 47 años y en unos más que yo, si hubo algún problema no era forma de solucionarlo era venir agarrarme del hombro y decir bol.. vamos a hablar esto no está bien. Violencia y mala educación no conduce a nada menos viniendo de él que es una persona pública, comunicador, profesor, profesional».

«Es el profe que me hizo amar el básquet, no lo entiendo pero pasadas las horas cuando escuches es juntarnos tomar un mate y aclarar las cosas. No tener que renunciar ni dejar de hacer lo que te gusta, todos cometemos errores y si cometí pedí disculpas espero lo mismo del otro lado inclusive con los niños que los entiendo son jóvenes».

«Esto tiene que terminar de la mejor manera sentados y tomando un mate entre personas grandes, Dios quiera que el básquet continúe y que esto no vuelva a ocurrir nunca más que termine desde nosotros entrenadores y dirigentes. Nosotros tenemos familia, hijos y estamos frente a niños así que termine esta situación».