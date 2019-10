En comunicación con Dal Lago, aseguró que no se ve afectado por esta cuestión y que “el único que sufre es el pueblo porque necesita a gente comprometida con su comunidad”.

Estos audios que hablaban de tejer un “plan” que ensuciara a Raúl Dal Lago en su profesión como médico y fueron difundidos por Whatsapp.

“Como médico se sabe que trabajamos con la vida de una persona, contamos con un estudio para eso. De ser así (mala praxis), que se presente en la justicia” y agregó “Hay una familia detrás de todo esto. No me llamó ninguno de los 90 funcionarios del municipio ni concejales para darme palabras en consideración, y eso es lamentable. Esto no es campaña política, las épocas cambiaron. Esto demuestra las clases de personas que son y los funcionarios que están ahí, que por acción u omisión, están aprobando lo que dice la voz de la familia y núcleo intimo del intendente”, refirió a la persona que hablaba en el audio.

Así mismo, calificó como “preocupado” al sujeto que divulgó por las grabaciones, siendo que sólo buscaba ensuciar la imagen de una persona desde su labor profesional por “miedo a ir presos” por pasar por alto algunas ordenanzas de la Carta Orgánica Municipal que prohíben la contratación de familiares, y por las cuales Dal Lago, afirmó que presentará denuncias.

“En política ya no les da la cara para salir a pedir un voto. Todos los funcionarios que están ahí son personas mediocres porque no se preparan para los cargos en los que están, entran por acomodo”.

Por otro lado, comentó cómo pasa esta situación junto a su familia. “Nosotros somos una familia unid que tiene amor verdadero. Jamás nos levantamos pensando en hacerle daño a alguien. Cuando agreden de esta manera nos juntamos todos y resistimos”.