Este fin de semana próximo pasado se jugó el clásico del futbol esquinense entre Esquina Foot Ball Club y la Sociedad Sportiva Esquinense y TN Esquina tuvo contacto con el DT Carlos Carril donde expuso sus puntos de vista respecto del encuentro. Dijo: “ha sido un lindo partido, anormal para nosotros, creo que hubo un par de equivocaciones que nos costaron mucho sacrificio pero por suerte el grupo está preparado y lo supimos sacar adelante”.

El DT verdiblanco dijo que “siempre hay expulsiones que son indiscutibles otras que si, hay veces que los árbitros están mal ubicados. Nosotros creo que fuimos perjudicados, nos anularon un gol a instancia del línea porque fue un centro atrás, hacemos el segundo gol y nos anulan por posición adelantada, estuvo mal ubicado o no entiende el reglamento, algo de eso pasó.

Se le consultó si habría que traer árbitros de otro lado y Carril dijo que “de acuerdo a lo que yo vi, hay diferencias de criterio. Te explico uno: nos expulsan un jugador por pegar un codazo, yo no vi el codazo, vi el hombro y con él se puede jugar. Después una jugada similar, un jugador de ellos adelanta la pelota el jugador va directamente a la pierna y le pone amarilla. Hay diferencia de criterio. Segundo tiempo, viene un avance, un jugador de ellos corta con la mano y no lo amonesta. No hay criterio. Si el criterio fuese para ambos equipos de igual manera, estaríamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el arbitraje que hubo ayer en el segundo periodo donde estuvo el árbitro suplente Meza, porque si vos hacés un descuento de cinco minutos, no podés hacer un descuento de cuatro minutos más. No tiene Criterio”