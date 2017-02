Dra. Susana Fasola Vitale. Declaración exclusiva para TNEsquina antes de su trasladó a la provincia de Córdoba

La magistrada Susana Fasola Vitale, fue trasladada en horas de la tarde de este sábado a la provincia de Córdoba. Se la vincula con el caso del menor Victorio nieto de la misma, quien fue hallado hoy aproximadamente a la una de la madrugada en un hogar de Paraje Inga distante a 10 km de nuestra localidad.

Confiando en TNEsquina, antes de su traslado, la reconocida abogada de nuestro medio expresó:

“Un niño de 5 años no puede ser entregado como un objeto, como un paquete. Estoy pidiendo SEGURIDAD para Victorio.

El padre es una persona muy peligrosa para él. El niño ha contado cosas que le hace el padre, relacionadas con entrenamiento de abuso, no resulta posible desterrar a Victorio de su hogar para que sea entregado a una persona que practica pedofilia causándole mucho daño, Victorio se resistió llorando y pataleando desesperadamente durante tres hs el día 5 de diciembre de este mes y año. Fue sometido a tremenda violencia y terrible sufrimiento negándose con todas sus fuerzas a ir con su padre en la unidad judicial de Córdoba a cargo de del “Inspector Salazar” y una psicóloga, dejo constancia de todo este hechó y se negaron a entregar al niño a su padre que lloraba desesperadamente y no permitió que el

padre ni siquiera lo toque.”

“Mi nieto esta en serio peligro con un padre que tiene una personalidad siniestra, encerrada en sí mismo y que no se relaciona con nadie, hace un año y diez meses que mi hija lucha por que la justicia proteja a Victorio. Esta es por lo menos la quinta o sexta vez que la jueza Silvia Cristina Morcillo intenta entregar al niño como un paquete al padre y en contra de su voluntad, pero nunca los encargados de ejecutar la orden se animaron a cumplirla en esas condiciones, dándose cuenta de la barbaridad que su ejecución representa para el niño.

Pido seguridad para mi nieto, pido que lo protejan.”

“La Convención Internacional del niño a la que se plegaron los Estados Parte y nuestro país en 1990 incorporaron principios de defensa del menor, incorporados con rango constitucional en la reforma de la Constitución de 1994 establecen la protección integral del menor debido a su vulnerabilidad y al daño que por ello pueden ocasionarles los mayores. Sienta como principio básico que el niño debe ser escuchado. Como principio esencial no está permitido sacarlo del hogar donde vive con sus hermanos y con su madre. Se protege muy especialmente la situación familiar y convivencia del menor”.

.

“La orden que se ejecuta entregar el menor al padre fue dictada por la jueza Silvia Cristina Morcillo juez de familia de la 4ta nominación de la ciudad de Córdoba. Fue dictada como sanción contra la madre por no cumplir y por pedir visitas asistidas quiere decir controladas con el padre. Victorio nunca, jamás vivió con el padre, nunca durmió ni una sola noche con él nunca su madre convivió tampoco con él, no lo conoce pero la madre comenzó a pedir y a descubrir todo lo que le hacía el padre cada vez que volvía de visitarlo.”

“Se hizo una denuncia penal contra él, pero nunca se le hicieron pruebas psicológicas para poder determinar a que responden todo lo que cuenta el niño que le hace.

Esta orden de entregarle la guarda al padre en esas condiciones es ilegal, porque dentro de un proceso cautelar de visitas la jueza dispuso la entrega en contra de todos los asesores técnicos del niño, que opinaron negativamente a la consulta de la juez de entregar el niño al padre, pero igual resolvio arbitrariamente y por su cuenta. Se interpuso una acción de nulidad contra todo lo realizado por esta jueza se la recluso con causa y siguió proveyendo en el expediente cuando debía esperar que la cámara resuelva la recusación con causa.”

“En estas condiciones siendo una orden ilegal -porque estaba reclusada con causa y no paso el expediente a la cámara. En estas condiciones y como sanción a la madre resolvió la guardia de Victorio a su padre. Y arbitrariamente desde hace 8 meses procura ejecutar una orden en esas condiciones, entregando a su padre, sospechado de pedofilia, de práctica de pedofilia el niño Victorio contando con la oposición desesperada del niño a quien nadie lo ayuda y en contra de todas las dispociones constitucionales que protegen su seguridad debido a su vulnerabilidad.”

“Yo no se lo saqué al padre, ni lo saqué para ocultarlo, el curso todo su jardín de 5 en esta ciudad conmigo.

Acá todos conocen a Victorio.

“Pedí una acción de amparo de protección para su seguridad conforme el Art. 43 de la Constitución Nacional. Pedí al juez de acá que averigüe como es la orden, quien dispuso y porque la guarda de Victorio a su padre.

Quiero seguridad para mi nieto.

No pueden entregarlo como un paquete con todo el tiempo que permanecio acá, este es el domicilio de Victorio, el no cometió ningún delito, es un niño, la justicia de Corrientes debe protegerlo.”

“Los organismos de protección al menor deben intervenir en su defensa, la unidad judicial Núm. 18 de Córdoba tiene todas las constancias de las resistencias de Victorio a irse con su padre. No puede ser entregado a un desconocido quien ya mucho lo ha dañado. Sólo estoy pidiendo seguridad y que Victorio no sea sometido nuevamente a violencia dado a su vulnerabilidad.”

“El juez no puede entregar un niño como si fuera un paquete o un criminal, tiene que averiguar la orden ilegal y arbitraria que están ejecutando, mi nieto tiene derechos constitucionales, mi nieto no es un paquete, un objeto, no se lo puede entregar a una mujer comisario para que lo lleve a Córdoba para que lo entregue con su padre, es esto lo que no se puede permitir. No se puede permitir entregar un niño en esas condiciones, la justicia tiene que conocer sus más elementales derechos constitucionales, nadie se lo quitó al padre nunca vivió con él, nunca pasó una noche con él, no conoce la casa donde vive el padre, no lo conoce y no quiere ir con él.”

“Hoy sabemos lo que le ha hecho. El niño tiene que ser protegido y escuchado, sólo estamos pidiendo que la justicia lo proteja, que la justicia le brinde seguridad, que la justicia vele por sus derechos constitucionales no lo pueden entregar como un paquete.”

“Yo presente por mi nieto una acción de amparo conforme el At. 43 de la Constitución Nacional , el juez no le dio curso, no la sustanció, no averiguo, no le dio intervención al defensor de menores, la rechazó y al mismo tiempo me detuvo y me exigen que le entregue a Victorio, mi nieto, como si fuera un objeto por mi libertad para ser entregado a un padre sospechado de abuso y con quien el nada quiere saber. Esta es la situación.”

“Usted le entregaría a su hijo en estas condiciones? Mi libertad y la de mi hija por la entrega de Victorio a un padre que no conoce, con el que no quiere ir y sospechado de pedofilia y en contra de la opinión de todos los psicólogos que le dijeron a la jueza que no lo entregue al padre. Pero es la jueza Morcillo la que hace lo que quiere y a quien el niño no le preocupa, no existe para ella. Porqué no averiguar quién es la jueza de familia Silvia Cristina Morcillo en Córdoba?, cuántos pedidos de juicio político tiene?. Ella hace con Victorio dos cosas terminantemente prohibidas por la Constitución Nacional, lo saca de su hogar con su madre, de sus hermanos y lo entrega a un padre que no conoce, que ya le ha hecho mucho daño y con quien se negó luchando desesperadamente y llorando durante más de tres horas.”

Estoy pidiendo seguridad para mi nieto. Estoy pidiendo que se lo proteja.

Estoy pidiendo el ejercicio de sus derechos constitucionales que protegen su vulnerabilidad.

“En lugar de escuchar, proteger y ayudar al niño han revisado y allanado todos los domicilios de Esquina para que lo lleven con un padre que no conoce, desterrándolo de su hogar, de sus afectos y entregado a una persona peligrosa, muy peligrosa que ya lo ha dañado. Cualquiera que lo ve al padre se da cuenta la clase de persona que es y porque Victorio no quiere ir con él. Sólo pedimos a la justicia que no lo entregue como un paquete. Sólo pedimos a la justicia que averigüe si corresponde o no entregarlo, si la orden de entrega de la juez Morcillo poreviene de un juicio con intervención de la madre y su familia con quien siempre vivió…

Que averigüe el juez si la orden de entrega es legal o ilegal. Si es arbitraria, si viola todos los derechos constitucionales de Victorio.”

“Esto es lo que se instrumentó con la acción de amparo prevista en el Art. 43 de la Constitución Nacional que el juez tiene la obligación de investigar y no lo hizo, defender a Victorio y sus derechos. Con rango constitucional determinaron y dieron como respuesta en lugar de proteger y ayudar al niño me metieron presa.”

“El domicilio de Victorio es en Esquina puesto que acá curso el jardín de 5, tengo el certificado y carpeta que así lo acredita, yo no se lo saqué al padre, el padre nunca lo tuvo. Pido que se lo proteja, pido que no se lo entregue al padre en contra de su voluntad. Los jueces no pueden dejar de cumplir las garantías de los derechos del niño que protege la Constitución.

Alguien tiene que escuchar a Victorio.” Culminó la magistrada