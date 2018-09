Dra. Romina Baibiene: “Todavía el Juez es el conductor de la Investigación”.

La Dra. Romina Baibiene en su habitual espacio radial habla de la situación del procedimiento Judicial. En Contacto con TN Esquina dijo: “Cualquier ciudadano que esté involucrado en una situación de delito que lleva una investigación significa que hay ciertos elementos probatorios que llevan a incriminarlo en el delito el cual se está investigando. en este caso en la Provincia de Corrientes tenemos todavía el viejo còdigo de Procedimiento que está sujeto a modificación donde todavía el Juez es el conductor de la Investigación”.

“El Ministerio Público tienen facultades muy limitadas dentro de la investigación. Si bien debe impulsar la imputación, la investigación y todas las medidas que hagan a la investigación durante el desarrollo del proceso. Es el Juez quien decide si te procesa con prisión preventiva o sin ella. Si lo primero sucede es que hay ciertos aspectos de la investigación que te incriminan o que fuiste partícipe de ese delito que se está investigando”.

“En el caso que se habla hoy con la ex presidente. Cada Cámara tiene sus propias reglamentaciones internas y ellos manejan el funcionamiento de cada Cámara. En este caso el criterio que tiene el Senado. El Senador Pichetto vive explicando estos criterios. Hasta que no haya un juicio y una condena no se los va a separar sus cargos en el que fueron legalmente elegidos. Ya lo aplicaron con el actual senador Menem”.

“Los fueros se hicieron en el exterior y tiene un largo trayecto en la Constitución nuestra, prácticamente desde la sanción de la Constitución. Y era para proteger a nuestros legisladores para que pudieran llegar a destino, ya que viajaban en carros, a caballos y muchas veces querían que no lleguen a destino y por eso se empezó a usar los fueros aquí. Para sacarlo hay que llamar a una Reforma Constitucional”.